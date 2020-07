Real Madrid : Zinédine Zidane et Karim Benzema, deux fiertés pour l’Algérie

Le Real Madrid, coaché par Zinédine Zidane, est venu à bout, ce jeudi soir, du Villarreal à Valdebebas, sur un score de 2 buts à 1, grâce notamment à un doublé de Karim Benzema. Une fierté pour l’Algérie d’où sont originaires Zidane et Benzema.

Neuf mois après avoir quitté les bancs du Real Madrid, en qualité de sélectionneur, le 11 mars 2019, Zinédine Zidane, est revenu occuper la même fonction, avec pour objectifs d’aller à la reconquête de titres, au moment où la « Maison blanche » commençait à sombrer.

En compétition face à un challenger hors pair qui tenait aussi à arracher le titre, notamment le FC Barcelone, Zinédine Zinedine a mis tous les atouts de son côté, en enchaînant une série de dix victoires consécutives. La dernière, ce jeudi 16 juillet 2020 au soir, en venant à bout du Villarreal, à Valdebebas (2-1).

Zinédine Zidane, qui est revenu remplacer Santiago Solari, lui-même remplaçant de Julen Lopetegui, suite à un Clasico perdu au Camp Nou (5-1), avait fort, très fort à faire pour relancer le Real Madrid. Il lui aura fallu seize mois pour reconstruire son équipe, à qui il a « montré le chemin de la victoire », pour reprendre le capitaine madrilène, Sergio Ramos, au cours d’un témoignage fait ce jeudi soir.

Ainsi, Zinédine Zidane décroche son onzième trophée sur le banc du Real Madrid. Le sacre de ce soir a été en grande partie possible grâce aux buts de la victoire (2-1), un doublé signé par Karim Benzema. De quoi rendre fière l’Algérie, d’où sont originaires Zinédine Zidane et Karim Benzema. L’Algérie qui, faut-il le rappeler, a été championne d’Afrique, lors de la dernière CAN, alors que les Fennecs venaient à bout des Lions du Sénégal (1-0).