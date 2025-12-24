CAN 2025 : les Étalons arrachent une victoire miraculeuse face à la Guinée équatoriale (2-1)

Le Burkina Faso a signé une entrée fracassante dans la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Menés jusqu’aux dernières secondes, les Étalons ont renversé la Guinée équatoriale (2-1) grâce à un incroyable sursaut collectif et deux but dans le temps additionnel, dont le but salvateur d’Edmond Tapsoba à la 90e+8. Un succès symbolique qui lance parfaitement leur campagne dans le groupe E.

Le Burkina Faso a lancé sa campagne à la CAN 2025 de la plus spectaculaire des manières. Au stade Mohammed V de Casablanca, ce mercredi 24 décembre, les Étalons ont renversé la Guinée équatoriale dans les ultimes instants du temps additionnel, s’imposant 2-1 après avoir été menés jusqu’à la 94e minute.

Pourtant, les hommes de Brama Traoré avaient dominé l’ensemble de la rencontre. Bertrand Traoré, très remuant sur son côté droit, a multiplié les différences en première période et réclamé un penalty finalement refusé. Mais malgré cette emprise territoriale, le verrou équato-guinéen tenait bon à la pause.

Un match fou

Les spectateurs ont bien cru que le match tournait lorsque à la 48e minute Basilio Ndong est expulsé après intervention de la VAR pour une semelle sur Bertrand Traoré. En supériorité numérique pendant plus de quarante minutes, les Étalons multiplient les occasions sans parvenir à concrétiser. Dango Ouattara bute sur le gardien Jesús Owono à la 58e, tandis que Pierre Landry Kaboré et Gustavo Sangaré peinent dans le dernier geste. Un but de Lassina Traoré est même annulé pour un hors-jeu millimétré.

Et ce qui devait arriver arriva : sur le deuxième corner de la Guinée équatoriale, Marvin Anieboh surgit et catapulte une tête imparable dans la lucarne d’Hervé Koffi à la 85e minute. Le hold-up parfait semblait se profiler pour le Nzalang Nacional.

Mais les Étalons n’ont jamais renoncé. Georgi Minoungou égalise d’abord à la 90e+5, avant qu’Edmond Tapsoba n’offre la victoire aux siens d’une tête rageuse à la 90e+8. Deux éclairs en trois minutes pour retourner une situation qui semblait désespérée.

Avec ce succès arraché au courage, le Burkina Faso prend seul la tête du groupe E, en attendant l’autre rencontre entre l’Algérie et le Soudan. Les Étalons affronteront justement les Fennecs dimanche prochain pour un choc déjà décisif dans cette CAN 2025.