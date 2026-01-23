Mia Guissé célèbre les Lions de la Teranga avec « Double Étoile »

Avec « Double Étoile », la chanteuse sénégalaise Mia Guissé rend hommage à la double consécration des Lions de la Teranga à la CAN, dans un titre vibrant mêlant afrobeat et mbalax contemporain.

La chanteuse sénégalaise Mia Guissé vient de dévoiler « Double Étoile », un titre puissant qui célèbre la double victoire historique de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations, gravant un peu plus la légende des Lions de la Teranga. Porté par des sonorités afrobeat mêlées à un mbalax résolument moderne, le morceau retrace l’épopée récente du football sénégalais et la fierté d’un peuple porté par ses champions.

Un hymne populaire pour les Lions

Dans ses paroles, Mia Guissé déploie une écriture festive et émotionnelle, évoquant la persévérance, l’unité et la foi qui ont accompagné les Lions vers cette double étoile continentale. « Cette chanson appartient à tous les Sénégalais », confie l’artiste, qui voit dans ce single un chant de ralliement pour une génération victorieuse.

Le clip, tourné entre Dakar et Saint-Louis, mêle images de liesse populaire et séquences inspirées des grandes soirées de sacre. Le clip convoque les figures qui ont marqué cette épopée, d’Aliou Cissé, artisan de la première étoile en 2022 à Yaoundé, au nouveau sacre des Lions désormais emmenés par Pape Thiaw.

Avec ce titre, Mia Guissé veut capter l’air du temps sénégalais tout en s’inscrivant dans la tradition des grandes chansons sportives qui accompagnent les plus belles heures du football africain. « Double Étoile » pourrait s’imposer ainsi comme l’une des nouvelles références musicales dédiées aux Lions de la Teranga et à leurs exploits récents sur la scène continentale.