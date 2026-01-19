CAN 2026 : le Sénégal en liesse après le sacre historique des Lions

De Dakar à Ziguinchor, le Sénégal a vibré au rythme de la victoire des Lions de la Teranga. Après leur sacre à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), les scènes de joie ont envahi les rues, confirmant une fois de plus que le football dépasse le cadre du sport dans le pays : c’est une identité, une fierté nationale.

A Dakar,

Nuit blanche à Dakar après la victoire des Lions du Sénégal

À peine le coup de sifflet final retenti que Dakar s’est transformée en un immense terrain de fête. Sur la corniche, à la Place de l’Indépendance, à Pikine comme aux Parcelles Assainies, des milliers de supporters sont sortis spontanément célébrer le sacre des Lions du Sénégal à la CAN. Drapeaux vert-jaune-rouge noués autour du cou, klaxons interminables, chants patriotiques et danses improvisées ont rythmé une nuit qui restera gravée dans les mémoires.

« C’est indescriptible ! On attendait ce moment depuis des années. Les Lions nous ont rendus fiers », s’exclame Awa Diop, 28 ans, rencontrée près de l’Obélisque, le sourire aux lèvres et le visage peint aux couleurs nationales. Ce sacre des Lions de la Teranga symbolise l’unité nationale et la résilience d’un peuple. Dans un contexte de défis économiques et sociaux, la victoire à la CAN est vécue comme une bouffée d’oxygène.

Les rues sénégalaises transformées en scènes de fête

À Kaolack, Saint-Louis, Thiès, ou encore Kolda, les mêmes scènes de liesse ont été observées. Des familles entières sont sorties célébrer, parfois jusqu’au petit matin. « Ce trophée, c’est pour tout le Sénégal. Il nous rappelle que, quand on est unis, rien ne peut nous arrêter », confie Mamadou Ba, chauffeur de taxi.

Partout dans le pays, les artères principales se sont muées en véritables scènes festives. Des haut-parleurs diffusaient des chansons dédiées aux Lions, tandis que des groupes de jeunes improvisaient des danses traditionnelles mêlées à des pas urbains. À Ziguinchor, en Casamance, la joie était tout aussi palpable. « On a oublié les soucis, ce soir c’est la fête du Sénégal entier », lance Fatoumata Sagna, commerçante, entourée de ses enfants brandissant un immense drapeau national.

Les Lions du Sénégal, nouveaux héros nationaux

Les témoignages recueillis traduisent une émotion collective rare. Pour beaucoup, ce sacre à la CAN est une revanche sur les échecs passés et la confirmation du statut du Sénégal comme grande nation du football africain. « On a grandi avec des rêves de victoire. Aujourd’hui, nos enfants voient les Lions gagner et écrire l’histoire », explique Abdoulaye Ndiaye, enseignant à Rufisque. Pour lui, cette victoire est aussi un message d’espoir pour la jeunesse sénégalaise.

Les joueurs, portés par un collectif solide et une détermination sans faille, sont désormais érigés en héros nationaux. Leurs noms résonnent dans les chants des supporters, repris en chœur dans les rues et sur les réseaux sociaux. « Ils ont tout donné pour le maillot. On leur doit cette fête incroyable », affirme Cheikh, étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop, qui n’a pas dormi de la nuit pour célébrer la victoire.

Explosion de joie sur les réseaux sociaux après la CAN

La fête ne s’est pas limitée aux rues. Sur les réseaux sociaux, les hashtags liés au sacre des Lions du Sénégal ont rapidement dominé les tendances. Vidéos de célébrations, messages de félicitations et images de foules en liesse ont inondé la toile, donnant à voir l’ampleur de la communion nationale.

Des artistes, des anciens internationaux et des personnalités publiques ont également exprimé leur fierté, saluant une équipe qui a su faire vibrer tout un pays. Au-delà de la joie immédiate, cette victoire à la Coupe d’Afrique des Nations renforce le sentiment d’appartenance nationale. Pendant quelques heures, les différences se sont estompées, laissant place à un seul mot d’ordre : célébrer le Sénégal. « Aujourd’hui, il n’y a plus de quartiers, plus de régions. Il n’y a que le Sénégal », résume avec émotion Pape Fall, vendeur ambulant.

Le Sénégal déjà tourné vers l’avenir

Si la fête bat encore son plein, certains supporters pensent déjà à la suite. « Ce sacre doit être un point de départ. On a le talent pour continuer à gagner », estime Moussa, jeune footballeur amateur à Mbour. Mais pour l’heure, le pays savoure. Le sacre des Lions du Sénégal à la CAN restera comme un moment de communion rare, où un peuple entier a vibré à l’unisson. Une victoire qui, bien au-delà du football, a rappelé au monde entier la ferveur, la passion et l’âme du Sénégal.

Ce sacre fait aussi ressortir la détermination des Sénégalais pour atteindre un objectif sain : gagner ou perdre dans la dignité. Malgré un arbitrage chaotique, un stade tout aux couleurs du Maroc, les joueurs sénégalais ont fait l’essentiel : jouer et gagner.