Ghizlane Chebbak sacrée Joueuse Africaine de l’Année : un sacre historique pour le football marocain

La cérémonie des CAF Awards 2025, organisée mercredi à Rabat, a offert une soirée mémorable au football marocain. Si Achraf Hakimi a décroché le titre de Joueur Africain de l’Année, c’est surtout Ghizlane Chebbak qui a marqué les esprits en devenant la première Marocaine couronnée Joueuse Africaine de l’Année. Une consécration exceptionnelle pour l’attaquante, qui confirme sa place parmi les figures majeures du football féminin continental.

Dans une ambiance prestigieuse réunissant joueurs, sélectionneurs et légendes du football africain, la capitale marocaine a célébré l’excellence sportive et l’influence croissante du football du continent sur la scène mondiale. Cette édition 2025 restera gravée comme celle où le Maroc a réalisé un doublé historique dans les importantes distinctions.

Ghizlane Chebbak : une année 2025 d’exception en club et en sélection

La star marocaine Ghizlane Chebbak a connu une saison 2025 remarquable, brillamment récompensée par son titre de Joueuse Africaine de l’Année. Déjà incontournable avec la sélection, elle a confirmé son statut d’attaquante redoutable en terminant meilleure buteuse de la CAN Féminine TotalEnergies. Cette performance a été déterminante dans le parcours du Maroc, finaliste du tournoi derrière le Nigeria.

Son changement de club a également marqué un tournant majeur dans sa carrière. Après avoir quitté l’ASFAR, Chebbak a rejoint le club saoudien Al-Hilal pour la saison 2025/2026, où elle évolue désormais aux côtés de la superstar nigériane Asisat Oshoala, six fois sacrée Joueuse Africaine de l’Année. Cette association explosive place Chebbak au cœur d’un projet sportif ambitieux, renforçant son rayonnement continental. La consécration de Ghizlane Chebbak représente une grande avancée pour le football féminin marocain.

Ghizlane Chebbak, un symbole fort pour le football féminin marocain

En devenant la première Marocaine à décrocher ce trophée, elle ouvre la voie à une nouvelle génération de joueuses inspirées par son parcours. L’impact de Chebbak se mesure autant sur le terrain que dans la dynamique qu’elle insuffle au football féminin national. Sa régularité, son leadership et sa capacité à porter le Maroc dans les grandes compétitions ont façonné son image de pionnière. Son succès aux CAF Awards confirme la montée en puissance du football féminin au Royaume, déjà porté par les performances de l’équipe nationale lors des grandes compétitions internationales.

Si Ghizlane Chebbak a été la grande figure féminine de la soirée, d’autres Marocains se sont illustrés lors de ces CAF Awards 2025. Yassine Bounou, gardien emblématique du football arabe et africain, a été élu Gardien Africain de l’Année après une saison scintillante ponctuée d’une présence dans l’équipe type de la Coupe du Monde des Clubs 2025. Le jeune Othmane Maamma a lui aussi brillé en remportant le titre de Jeune Joueur Africain de l’Année, grâce à son rôle majeur dans la victoire historique du Maroc à la Coupe du Monde U20.

Un triomphe collectif derrière l’étoile Chebbak

Chez les femmes, Doha El Madani a conservé le trophée de Jeune Joueuse de l’Année, confirmant l’excellent travail de formation au sein du football féminin marocain. Au-delà du triomphe de Ghizlane Chebbak et du Maroc, la cérémonie a mis en lumière les talents venus de tout le continent. La Nigériane Chiamaka Nnadozie a été sacrée Gardienne Africaine de l’Année pour la troisième fois consécutive, tandis que l’attaquant congolais Fiston Mayele a remporté le titre de Joueur Interclubs Africain de l’Année.

Le Cap-Vert a également été honoré à travers son sélectionneur Bubista, élu Entraîneur de l’Année, récompensant une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026. Les distinctions ont également mis en lumière les arbitres, les clubs et les équipes nationales ayant marqué l’année du football africain.

Ghizlane Chebbak, une icône pour l’avenir du football africain

Avec son sacre aux CAF Awards 2025, Ghizlane Chebbak confirme son statut d’icône du football africain. Son parcours, alliant réussite sportive et impact symbolique, contribue à transformer la perception du football féminin sur le continent. Elle devient une référence pour les jeunes joueuses marocaines et africaines rêvant de fouler les mêmes terrains.

À l’heure où le football féminin africain connaît une croissance spectaculaire, Chebbak apparaît comme l’une de ses principales ambassadrices. Son titre, synonyme de reconnaissance internationale, marque un jalon important dans l’histoire du sport féminin au Maroc.