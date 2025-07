CAN féminine : la CAF de Patrice Motsepe gâte les joueuses nigérianes et marocaines

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2025, disputée le samedi 26 juillet à Rabat, a offert un spectacle mémorable. Dans une rencontre haletante, le Nigeria s’est imposé face au Maroc (3-2) au terme d’un retournement de situation spectaculaire. Mais au-delà de la performance sportive, cette édition s’est distinguée par une revalorisation historique des primes allouées aux équipes, témoignant de la volonté de la Confédération Africaine de Football (CAF) de faire progresser le football féminin sur le continent.

« Encourager la discipline » et valoriser les efforts des joueuses

Sous l’impulsion de son président Patrice Motsepe, la CAF a augmenté de 45% les récompenses financières distribuées aux sélections participantes. Ainsi, les Super Falcons du Nigeria, désormais couronnées d’un dixième titre continental, empochent un million de dollars, contre 500 000 dollars pour les Lionnes de l’Atlas, finalistes malheureuses mais admirées. Les montants alloués aux autres équipes suivent une échelle dégressive : 350 000 dollars pour la troisième place, 300 000 pour la quatrième, jusqu’à 125 000 pour les équipes éliminées dès la phase de groupes. Au total, 3,475 millions de dollars ont été distribués, un record pour une compétition féminine organisée par la CAF.

Cette initiative vise, selon Motsepe, à « encourager la discipline » et valoriser les efforts des joueuses, des entraîneurs et du personnel technique. Elle marque un engagement concret en faveur de la professionnalisation du football féminin africain, longtemps marginalisé dans les budgets et les priorités sportives du continent. Le Maroc, hôte de la compétition, a brillé tant par son niveau de jeu que par la qualité de son organisation. Portées par une Ghizlane Chebbak en grande forme, les Marocaines ont fait vibrer le Stade Olympique de Rabat en menant 2-0 à la mi-temps.

Reconnaissance grandissante du football féminin africain

Mais face à l’expérience des Nigérianes, emmenées par Asisat Oshoala et Chiamaka Nnadozie, la pression est devenue insoutenable. En vingt minutes, les Super Falcons ont inversé la tendance, arrachant la victoire et leur premier trophée depuis 2018. Le Roi Mohammed VI a salué dans un message officiel le parcours héroïque des Lionnes de l’Atlas, soulignant leur patriotisme, leur détermination et l’impact positif de leurs performances sur l’image du sport féminin au Maroc. Le souverain a également félicité les différents acteurs ayant contribué à ce succès, annonçant implicitement un soutien continu au développement de la discipline.

Le football féminin marocain, qui avait déjà marqué les esprits lors du Mondial 2023 en atteignant les huitièmes de finale, confirme ainsi sa montée en puissance. Malgré une défaite cruelle, le pays s’affirme comme une nouvelle force sur la scène continentale. En somme, cette CAN féminine 2025 consacre la domination du Nigeria, mais aussi la reconnaissance grandissante du football féminin africain. Grâce aux nouvelles politiques financières de la CAF et à l’engagement de pays comme le Maroc, un cap semble franchi vers une ère plus équitable et compétitive pour les footballeuses du continent.