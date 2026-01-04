CAN 2025 : Le Cameroun brise la malédiction face à l’Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts !

Dominés dans le jeu mais d’un réalisme glacial, les Lions Indomptables ont validé leur ticket pour les quarts de finale en écartant l’Afrique du Sud (2-1), ce dimanche soir à Rabat. Une victoire symbolique qui met fin à plus de trente ans de disette face aux Bafana Bafana. Prochain défi : un choc explosif le 9 janvier contre le pays hôte, le Maroc.

Au stade Al Barid de Rabat, le Cameroun a confirmé sa réputation d’équipe de tournoi. Face à une Afrique du Sud séduisante et dominatrice, les hommes de David Pagou ont fait le dos rond avant de piquer au moment opportun. Une leçon de pragmatisme pour sortir les Bafana Bafana.

Un début de match en apnée

L’entame fut pourtant un calvaire pour les Camerounais. Bousculés par l’intensité du pressing sud-africain, les Lions ont frôlé la correctionnelle. Lyle Foster, poison constant pour la défense, a cru ouvrir le score avant d’être signalé hors-jeu. Avec près de 64 % de possession, l’Afrique du Sud confisquait le ballon, étouffant un Cameroun méconnaissable et acculé dans ses trente derniers mètres.

Le froid réalisme des Lions

C’est contre le cours du jeu, sur coup de pied arrêté, que le match a basculé. À la 34e minute, un corner mal repoussé atterrit dans les pieds de Carlos Baleba. Sa tentative contrée profite à Junior Tchamadeu. Servi par Samuel Kotto dans la surface, le latéral ne tremble pas et fusille Ronwen Williams d’une frappe croisée (1-0). Un véritable hold-up à cet instant du match.

Au retour des vestiaires, le Cameroun assomme son adversaire. Christian Kofane, la pépite de 19 ans déjà décisive contre le Mozambique, double la mise à bout portant (47e). En deux occasions franches, les Lions menent 2-0. L’efficacité redoutable des grandes équipes.

La frayeur finale et la muraille Epassy

Mais l’histoire aurait manqué de sel sans une fin de match dramatique. Hugo Broos, le sélectionneur belge de l’Afrique du Sud (et architecte du sacre camerounais de 2017), a jeté toutes ses forces dans la bataille. Le but d’Evidence Makgopa à deux minutes de la fin du temps réglementaire a fait passer un frisson dans le stade.

Il aura fallu un grand Devis Epassy pour éviter la prolongation. Le portier camerounais a multiplié les parades, notamment sur cette ultime tête de Makgopa qui a flirté avec le poteau.

Historique : La fin de 33 ans de disette

Au coup de sifflet final, le soulagement était à la hauteur de l’exploit statistique : le Cameroun n’avait plus battu l’Afrique du Sud depuis 1992. Une série noire de sept matchs enfin brisée.

Désormais, place au « Choc des Lions ». Le Cameroun retrouvera le Maroc en quart de finale le 9 janvier prochain au Stade Prince Moulay Abdellah. Face aux Lions de l’Atlas de Brahim Diaz et Achraf Hakimi, soutenus par tout un peuple, cette jeune équipe camerounaise devra élever encore son niveau de jeu. Mais ce soir, elle a prouvé qu’elle avait le mental pour survivre à tout.