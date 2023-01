CHAN 2022 : Niger et Madagascar en demies, coup de fraîcheur en Algérie !

Le CHAN 2022 se révèle passionnant et plein de surprises comme en atteste la qualification samedi de Madagascar et du Niger pour les demi-finales !

Pour sa première participation au CHAN, Madagascar a poussé le rêve un peu plus loin en dictant sa loi à une autre surprise, le Mozambique (3-1), samedi à Constantine devant un public conquis. Meilleur joueur de la phase de groupes, Koloina a lancé son pays sur la voie en ouvrant le score d’une superbe frappe enroulée depuis l’angle droit de la surface, tel un Riyad Mahrez ou un Arjen Robben en son temps ! Son 3e but du tournoi ! Redoutables en contres, les Barea ont ensuite récité leur partition à la perfection sans trembler.

Ils retrouveront, mardi, en demi-finales, un Sénégal qui s’est qualifié sans briller contre son voisin mauritanien dans le derby (1-0). Dominateurs, plus incisifs, les Mauritaniens ne méritaient pas forcément de prendre la porte mais ils ont subi une leçon de réalisme de la part de Lions locaux qui risquent toutefois d’aller au-devant de futures déconvenues, s’ils ne montrent pas un visage plus convaincant.

Le Niger, quel exploit !

Surtout que ce CHAN est riche en surprises et le Ghana l’a appris à ses dépens en se faisant surprendre par le Niger (0-2), samedi, lors du dernier quart de finale. Avec un jeu lui aussi basé sur les contres, le Mena a dévoilé au grand jour les faiblesses de la défense des Black Galaxies et décroché une qualification là encore historique. Ce sera un duel des forteresses en demies contre une Algérie qui n’a, elle aussi, toujours pas encaissé le moindre but.

Déstabilisé par l’expulsion de son gardien Alexis Guendouz dans un match disputé à dix contre dix, le pays-hôte a tremblé, pour la première fois dans ce CHAN, vendredi contre la Côte d’Ivoire (1-0) et dû patienter jusqu’à la 96e minute et au penalty d’Aymen Mahious, qui ne souffre d’aucune contestation, pour venir à bout d’Eléphants certes en réussite (deux poteaux en leur faveur) mais qui ont tout de même donné beaucoup de fil à retordre aux Fennecs. De quoi préfigurer des demi-finales particulièrement indécises.

Programme des demi-finales du CHAN 2022

Mardi 31 janvier, 16h GMT, Algérie-Niger (Stade Miloud Hadefi d’Oran)

Mardi 31 janvier, 19h GMT, Sénégal-Madagascar (Nelson Mandela, Baraki)