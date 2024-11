Baptême du feu réussi pour le jeune gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa

Élu à la tête du Tanganyika en avril dernier à même pas 37 ans, Christian Kitungwa Muteba a accueilli cette semaine dans sa province le président Félix Tshisekedi, l’ensemble du gouvernement et la totalité des gouverneurs du pays, transformant pour quelques jours Kalemie, son chef-lieu, en capitale de la République démocratique du Congo.

Cette semaine, le chef-lieu du Tanganyika, province située au sud-est de la RDC et issue du démembrement de l’ex-Katanga, a remplacé Kinshasa. « Pour quelques jours, Kalemie sera la capitale de la RDC », avait assuré le gouverneur Christian Kitungwa sur son compte X. Il n’a pas menti.

Ce mardi 26 novembre, Félix Tshisekedi atterrit sur le tarmac de l’aéroport de l’ex-Alberville. Poignée de main très chaleureuse avec Christian Kitungwa, accompagné pour l’occasion par son épouse. Le chef de l’État vient présider la 11ème session de la conférence des gouverneurs. Et c’est le Tanganyika qui a été choisi pour l’occasion.

Ce ne sera pas, loin de là, le seul événement de la semaine. Car sur place, l’agenda est chargé. Très chargé même. Mercredi, Félix Tshisekedi a lancé les travaux de la 11ème session de la conférence des gouverneurs. Le lendemain, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, il a présidé un conseil de sécurité élargi. Le sujet est l’une des grandes préoccupations de cette province où les groupes armées (Twa-Bantu, Maï-Maï…) ont l’habitude de sévir. Ce vendredi, c’est tout le gouvernement qui s’est retrouvé à Kalemie pour un conseil des ministres décentralisé, ce qui n’est pas si courant en RDC.

Pour être à la hauteur, l’ex-Albertville a fait peau neuve. Les rues sont tirées à quatre épingles. Pas un papier n’y traîne. Le très dynamique gouverneur de la province, Christian Kitungwa Muteba, y a veillé personnellement. Car, il le sait, même s’il n’est pas tout à fait novice en politique, c’est un peu son baptême du feu.

En avril dernier, à pas encore 37 ans, ce membre de la plateforme AB, le regroupement politique de Guy Loando et Sama Lukonde, a succédé à la tête de la province à l’UDPS Julie Ngungwa, remportant largement l’élection gouvernorale par 17 voix sur 25 possibles. Quelques mois plus tôt, en décembre 2023, lors des législatives nationales, il avait été plébiscité comme par les électeurs de sa circonscription de Kalemie.

Depuis sa prise de fonctions officielle en juillet 2024, Christian Kitungwa, dont l’une des grandes qualités est de savoir bien s’entourer, n’a pas chômé. Il a, entre autres, fait adopter un plan quinquennal de développement de près de 700 millions de dollars, formé son gouvernement provincial et fixé ses grandes priorités, parmi lesquelles la sécurité, les infrastructures et l’emploi.

Pour créer de l’activité dans sa province, Christian Kitungua ne ménage aucun effort. Renforcement des relations avec les pays de la région : la Tanzanie, la Zambie ou le Burundi. Promotion de sa province à l’international comme en ce mois d’octobre, à l’occasion d’une mission en France lors de laquelle il a multiplié les contacts avec de potentiels investisseurs. Etc.

Si le Tanganyika est moins doté que les provinces voisines du Lualaba et du Haut-Katanga, elle a beaucoup d’atouts à faire valoir. Christian Kitungwa ne manque d’ailleurs jamais une occasion de le souligner. « Nous avons tout au Tanganyika, des mines, car nous sommes la capitale mondiale du lithium ; mais aussi un énorme potentiel agricole et piscicole (grâce au lac Tanganyika, NDLR,) ; de même que dans les énergies propres, que ce soit l’hydraulique, le solaire ou l’éolien », insiste-t-il. Et d’ajouter : « le Tanganyika, c’est une porte d’entrée vers d’autres provinces en RDC. Mais c’est aussi l’accès à un vaste marché régional et international grâce à l’ouverture sur l’océan Indien ». Le port de Kigoma en Tanzanie n’est situé il est vrai qu’à 125 km du Tanganyika.

« C’est incontestablement l’un des gouverneurs les plus prometteurs », souffle un conseiller de Félix Tshisekedi qui vante la qualité de l’accueil de son hôte. « Il a moins de moyens que d’autres. Mais on sent qu’il a, plus que d’autres, de l’énergie et de la détermination ». Pour preuve, il n’est pas rare que le gouverneur fasse nuit blanche pour patrouiller avec les forces de l’ordre dans les rues de Kalemie. Une implication qui porte déjà ses fruits. En quatre mois à peine, la criminalité urbaine a sensiblement baissé. De quoi, à n’en pas douter, réjouir ce criminologue de formation.