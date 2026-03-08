Coupe de la Confédération : calendrier des quarts, choc du Maghreb et effet Ziyech au Wydad

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement levé le voile sur le calendrier des quarts de finale de la Coupe de la Confédération 2025/2026. Entre derbys maghrébins bouillants, chocs entre habitués de la scène continentale et ambitions congolaises, le spectacle s’annonce total.

Après une phase de poules riche en rebondissements, ils ne sont plus que huit à prétendre à la succession du dernier vainqueur. Ce mercredi, l’instance faîtière du football africain a précisé les dates et horaires des hostilités. Marquez vos agendas : les matchs aller se disputeront les 14 et 15 mars, tandis que les manches retour rendront leur verdict le week-end du 21 et 22 mars.

Un derby marocain pour enflammer le Royaume

L’affiche la plus électrique de ces quarts est peut être le duel 100% marocain entre l’OC Safi et le Wydad AC. Les Safiotes, portés par leur ferveur locale, recevront au match aller avant de se rendre dans l’antre des Rouges de Casablanca. Une opposition de styles qui garantit au Maroc un représentant dans le dernier carré.

L’attraction majeure de ce choc sera, sans conteste, la présence de Hakim Ziyech. Revenu cet hiver au Wydad AC pour un dernier défi royal, l’ancien maître à jouer de l’Ajax et de Chelsea est la superstar de cette compétition. Pour sa première campagne africaine sous les couleurs des Rouges, le « Wizard » porte tous les espoirs du peuple wydadi. Son duel à distance avec les blocs défensifs adverses et sa qualité de pied gauche sur coups de pied arrêtés pourraient bien être la clé qui ouvrira les portes des demi-finales au club casablancais.

L’Algérie et l’Égypte : Des duels de haute voltige

Le CR Belouizdad (Algérie) et Al Masry (Égypte) se retrouvent pour un classique d’Afrique du Nord. Les Belouizdadis, impeccables en poules, devront négocier un déplacement périlleux en Égypte avant de conclure à Alger. De son côté, le Zamalek, grand favori de l’épreuve, devra se méfier du piège tendu par les Congolais de l’AS Otohô. Les Chevaliers Blancs voyageront au Congo avec l’ambition de sécuriser un résultat avant le retour au Caire.

Enfin, l’USM Alger, toujours redoutable dans cette compétition, croisera le fer avec l’AS Maniema Union. Les Algérois, experts des joutes continentales, devront faire preuve de solidité à Kindu avant de retrouver leur public pour le match retour.

Le programme complet des quarts de finale (Heures en GMT) :

Matchs Aller :

Samedi 14 mars :

13h00 : AS Otohô (CGO) vs Zamalek SC (EGY)

20h00 : Al Masry SC (EGY) vs CR Belouizdad (ALG)

Dimanche 15 mars :

13h00 : AS Maniema Union (RDC) vs USM Alger (ALG)

22h00 : OC Safi (MAR) vs Wydad AC (MAR)

Matchs Retour

Samedi 21 mars :

19h00 : CR Belouizdad (ALG) vs Al Masry SC (EGY)

Dimanche 22 mars :

16h00 : Zamalek SC (EGY) vs AS Otohô (CGO)

19h00 : USM Alger (ALG) vs AS Maniema Union (RDC)

19h00 : Wydad AC (MAR) vs OC Safi (MAR)