Le retour du magicien marocain : Hakim Ziyech choisit le cœur en signant au Wydad

Libre depuis son départ d’Al-Duhail, l’international marocain de 32 ans a surpris en signant pour le Wydad de Casablanca jusqu’en 2027. Ce retour au pays marque un tournant pour le championnat marocain et intervient dans un contexte particulier, après ses prises de position courageuses sur la Palestine qui avaient créé la polémique. Entre défis administratifs, ambitions sportives et engagement humanitaire, le « Wizard » s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière sur les terres de ses origines.

Après douze années d’exil européen et moyen-oriental, Hakim Ziyech fait son grand retour au pays. Le milieu offensif de 32 ans a officiellement rejoint le Wydad de Casablanca, signant un contrat d’une saison et demie avec le club recordman de titres en Botola Pro. C’est sans doute la première fois que le championnat marocain accueille un joueur de ce calibre au sommet de sa notoriété internationale.

L’international marocain, libre depuis son départ d’Al-Duhail au Qatar, a été courtisé par plusieurs clubs européens durant l’été, notamment l’Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven. Pourtant, c’est vers les Rouge et Blanc de Casablanca que le « Wizard » a finalement tourné son regard, privilégiant un projet qui dépasse le simple cadre sportif.

Un parcours européen marqué par la gloire et les désillusions

Formé au SC Heerenveen, passé par le FC Twente, c’est à l’Ajax Amsterdam entre 2016 et 2020 qu’il s’est révélé comme l’un des joueurs les plus populaires des Pays-Bas. Il est le seul joueur de l’histoire du championnat néerlandais à avoir terminé meilleur passeur cinq fois d’affilée.

Son épopée avec les Lanciers d’Amsterdam reste légendaire, particulièrement lors de la campagne européenne 2018-2019 où l’Ajax avait atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, éliminant au passage le Real Madrid et la Juventus. Ces performances exceptionnelles lui ont valu un transfert de 40 millions d’euros vers Chelsea à l’été 2020.

Mais l’aventure londonienne, prometteuse sur le papier, s’est rapidement transformée en parcours du combattant. Malgré quelques éclairs de génie, son passage à Chelsea a été marqué par l’instabilité institutionnelle du club, les changements d’entraîneurs successifs et une concurrence féroce au sein d’un effectif pléthorique. Les titres remportés – Ligue des Champions, Super Coupe d’Europe et Coupe du Monde des Clubs – n’ont pas suffi à masquer sa difficulté à s’imposer comme titulaire indiscutable.

Le prêt à Galatasaray en 2023-2024, censé représenter une renaissance, n’a pas eu l’effet escompté, le joueur alternant entre performances de qualité et périodes d’invisibilité frustrantes. Un dernier passage éclair par Al-Duhail au Qatar n’aura duré que quatre mois, confirmant le besoin d’un nouveau départ.

Les coulisses d’un transfert surprenant

L’arrivée de Nordin Amrabat au Wydad le 1er juin, ancien coéquipier de Ziyech en sélection nationale, aurait joué un rôle déterminant dans la décision du joueur de rallier les Rouge et Blanc. Cette connexion personnelle, combinée à l’ambition affichée par le président Hicham Aït Menna, a pesé dans la balance.

Contrairement aux spéculations, la participation à la CAN 2025 au Maroc n’aurait pas constitué un élément central des négociations, le président du club précisant qu’il n’était pas en mesure d’offrir de garantie concernant une future convocation en sélection nationale. Le Lion de l’Atlas, qui compte 64 sélections et 25 buts, n’a plus été appelé depuis septembre 2024.

Pour la Botola Pro, c’est une vitrine exceptionnelle. Le championnat marocain, qui a déjà accueilli récemment d’autres internationaux comme Munir El Kajoui et Yunis Abdelhamid, franchit encore un cap.

Les défis administratifs à surmonter

Toutefois, des zones d’ombre subsistent quant à la participation immédiate de Ziyech aux compétitions. Selon le règlement de la Botola Pro, un joueur nouvellement engagé, même en tant qu’agent libre, n’est autorisé à jouer qu’à l’ouverture du mercato hivernal, ce qui signifie que Ziyech ne pourrait fouler les pelouses qu’à partir de janvier 2026.

Une porte reste cependant entrouverte grâce à l’article 29 du Règlement d’enregistrement de la FRMF, qui permet au Comité directeur d’autoriser exceptionnellement l’enregistrement d’un joueur hors période en cas de circonstances particulières. Le Wydad espère activer ce levier pour permettre à sa nouvelle star de jouer plus rapidement.

Le Wydad n’a plus remporté le titre depuis 2022. L’arrivée de Ziyech pourrait être le catalyseur nécessaire pour retrouver les sommets, tant en championnat qu’en Coupe de la Confédération africaine.

Un engagement humanitaire qui transcende le football

Le retour de Ziyech au Maroc s’inscrit également dans un contexte particulier marqué par ses prises de position courageuses en faveur de la Palestine. L’international marocain n’a jamais caché son soutien au peuple palestinien, utilisant régulièrement ses réseaux sociaux et ses 11,4 millions d’abonnés sur Instagram pour dénoncer les violences à Gaza et en Cisjordanie.

En septembre 2024, Ziyech avait créé une vive polémique en partageant des vidéos de violences israéliennes accompagnées du message « Free Palestine » et en critiquant ouvertement les gouvernements qui, selon lui, soutiennent ces agissements. Ziyech est également signataire d’une pétition réclamant l’exclusion des équipes israéliennes des compétitions internationales, aux côtés d’autres stars comme Paul Pogba.

Ces prises de position lui ont valu à la fois des soutiens massifs, notamment en Algérie où il est considéré comme un symbole de justice, et de vives critiques, alimentant des spéculations sur une possible mise à l’écart de la sélection nationale. Malgré les controverses et les pressions, le joueur n’a jamais renié ses positions, affirmant régulièrement que certaines causes dépassent le football.

À 32 ans, Hakim Ziyech n’a plus rien à prouver sur la scène internationale. Champion des Pays-Bas, vainqueur de la Ligue des Champions, héros du parcours historique du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, son palmarès parle pour lui. Mais c’est peut-être justement cette absence de pression, cette liberté retrouvée, qui pourrait permettre au magicien de Dronten de retrouver sa baguette magique. L’objectif affiché est de retrouver la régularité et potentiellement de regagner sa place en sélection nationale pour la CAN 2025 à domicile.