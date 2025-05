Regragui fixe les règles pour un retour de Ziyech chez les Lions de l’Atlas

Walid Regragui n’écarte pas un retour de Hakim Ziyech en sélection marocaine, mais conditionne sa convocation à sa forme physique. Malgré une saison difficile à Al-Duhail, le staff suit son évolution. Il pourrait être évalué lors du rassemblement de juin, en préparation de la CAN 2025, avec des matchs amicaux contre la Tunisie et le Bénin.

Le retour d’Hakim Ziyech en sélection marocaine est une possibilité que Walid Regragui n’exclut pas, mais il l’assortit d’une condition non négociable : la forme physique du joueur. Pour le sélectionneur des Lions de l’Atlas, le maillot national se mérite par la performance, et non par la notoriété passée ou le statut.

Hakim Ziyech, actuellement à Al-Duhail SC au Qatar, vit une saison compliquée entre blessures, irrégularité et un transfert difficile. Son niveau de jeu est loin d’être optimal, ce qui freine son retour dans le groupe marocain. Toutefois, le staff technique, attentif à son évolution, pourrait l’évaluer de nouveau lors du stage de préparation en juin, en vue de la CAN 2025 organisée au Maroc.

Regragui au Qatar pour observer Ziyech et Romain Saïss

Ce rassemblement comprendra deux matchs amicaux contre la Tunisie et le Bénin. Le choix des stades reste en suspens, notamment à cause du retard des travaux au stade Prince Moulay Abdellah. Rappelons que fin février, Regragui et son adjoint Rachid Benmahmoud se sont rendus au Qatar pour observer Ziyech ainsi que le défenseur Romain Saïss. Lors du match entre Al-Duhail et Al-Sadd, Ziyech, entré en jeu en seconde période, n’a pas convaincu.

De son côté, Saïss, blessé, n’a pas participé à la rencontre. Ces prestations réduisent leurs chances de réintégrer la sélection à court terme. Regragui aurait conseillé à Ziyech de changer de club pour retrouver sa pleine forme. Même s’il a franchi cette étape, ses performances restent insuffisantes. Le sélectionneur marocain annoncera bientôt la liste des joueurs convoqués pour les matchs importants contre le Niger et la Tanzanie, prévus en mars 2025, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.