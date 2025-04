Lamine Yamal : Walid Regragui revient sur le choix de la pépite du Barça

Le feuilleton Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, a animé les coulisses des sélections nationales. Courtisé par le Maroc et l’Espagne, le jeune ailier a finalement opté pour la Roja. Un choix que Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, a accepté avec lucidité et classe, comme il l’a confié dans un entretien accordé au média espagnol AS.

À seulement 16 ans, Yamal s’était déjà imposé dans l’équipe première du Barça. Il n’a pas tardé à devenir un titulaire en puissance de la sélection espagnole, avec un rôle central lors du dernier Euro. Ce choix, Walid Regragui le comprend : « Lamine a été très clair. Il a toujours évolué avec les équipes de jeunes espagnoles. Il m’a dit qu’il se sentait espagnol ».

Lamine Yamal : « Coach, je vais jouer pour l’Espagne »

Le sélectionneur marocain a tenu à dissiper les rumeurs selon lesquelles le projet marocain n’aurait pas été à la hauteur : « Comment dire à Lamine Yamal qu’il va jouer avec les moins de 23 ans alors qu’il est titulaire au Barça ? J’ai déjà appelé des jeunes comme El Khannous ou Ben Seghir à 18 ans. Mais avec Lamine, l’Espagne a été claire et directe : ils lui ont offert un vrai projet ».

Regragui raconte avec émotion leur unique rencontre à La Masia, en présence du grand-père du joueur : « Je lui ai parlé du projet marocain, de la CAN, des Coupes du monde 2026 et 2030. Je lui ai dit qu’il pouvait entrer dans l’histoire avec nous. Mais il a choisi sa famille. Il m’a dit : « Coach, je vais jouer pour l’Espagne ».

Loin de nourrir du ressentiment, Regragui a conclu l’entretien avec dignité et une pointe d’humour : « Je l’ai remercié pour son respect. Je lui ai dit : ‘Si un jour tu changes d’avis, tu as mon numéro ».