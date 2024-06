L’AS Saint-Étienne renforce sa défense avec Yunis Abdelhamid

L’AS Saint-Étienne a officialisé le recrutement du défenseur central marocain Yunis Abdelhamid. Le joueur de 36 ans, libre de tout contrat après son départ du Stade de Reims, s’est engagé pour une saison avec les Verts plus une autre en option. Il ne manque plus que la visite médicale pour boucler ce dossier.

Abdelhamid, gaucher expérimenté, apportera sa solidité et son leadership à une défense stéphanoise qui a connu des difficultés la saison dernière. Il a disputé plus de 400 matchs professionnels au cours de sa carrière, dont 254 avec le Stade de Reims. A 36 ans, c’est sans doute son dernier contrat et il aura à cœur de s’imposer. Ce renfort est le premier de l’ère Kilmer, nouvel actionnaire des Verts. Il est important pour stabiliser une ligne défensive parfois tendre la saison dernière.

Un renfort important pour les Verts

L’arrivée d’Abdelhamid marque une nouvelle étape dans la stratégie de renforcement de l’AS Saint-Étienne. Connu pour son sens tactique et son expérience, le défenseur marocain devrait jouer un rôle clé dans la reconstruction de l’équipe. Saint-Etienne reste un des clubs les plus titrés de l’hexagone avec 10 championnats de France où sont passés des joueurs de grand talent comme Salif Keïta, Rachid Mekloufi ou Michel Platini.

L’AS Saint-Étienne n’a pas une grande tradition d’intégration de talents marocains dans son effectif. Néanmoins, parmi les joueurs notables, on peut citer que Osama Tannane et Mohammed Chaouch. Mais par contre dans l’équipe qui a participé cette saison à la montée en Ligue 1, le Maroc est particulièrement bien représenté avec Aïmen Moueffek, Benjamin Bouchouari et Mahmoud Bentayg.

Ces joueurs ont chacun apporté leur contribution unique à l’AS Saint-Étienne dans la course à la montée vont sans aucun doute faciliter l’intégration de Yunis Abdelhamid et tous les quatre ils porteront haut le maillot stéphanois fiers de représenter le Maroc dans le Chaudron de Geoffroy Guichard.