Rougeole en Europe : quand les frontières sanitaires cèdent sous la pression des failles internes

La rougeole, souvent perçue comme une pathologie infantile du passé, fait un retour inquiétant en Europe. Loin d’être éradiquée, elle réapparaît avec une vigueur préoccupante dans plusieurs pays, à commencer par l’Espagne, où les cas se multiplient depuis le début de l’année 2025. Si certains foyers sont attribués à des cas importés, notamment depuis le Maroc, cette résurgence est le fruit de lacunes des systèmes de santé européens en matière de prévention, de vaccination et de surveillance épidémiologique.

Une remontée inattendue des cas en Espagne

Depuis janvier 2025, l’Espagne a recensé 328 cas confirmés de rougeole, selon le ministère de la Santé. Une hausse de 43% par rapport à l’année précédente, qui contraste avec la situation stable des années antérieures. Alors que le pays bénéficiait jusqu’ici d’une couverture vaccinale élevée, autour de 94% chez les enfants, la réapparition de foyers infectieux révèle des failles inattendues dans l’immunité collective.

Parmi les cas répertoriés, une centaine est considérée comme importée, notamment depuis le Maroc, qui connaît depuis fin 2024 une flambée de rougeole dans certaines régions du nord. Ce contexte migratoire a favorisé la réintroduction du virus dans plusieurs régions espagnoles, principalement en Andalousie, en Catalogne et à Melilla, des zones où les flux transfrontaliers sont particulièrement denses.

Des vulnérabilités internes révélées par les cas importés

L’arrivée de cas importés ne suffit cependant pas à expliquer l’ampleur de la résurgence. Selon les données officielles, 87 infections sont liées directement à ces premiers cas, tandis que plus de 130 autres font toujours l’objet d’investigations. Ces chiffres traduisent un constat préoccupant : le virus circule non seulement en raison d’importations, mais surtout à cause de défaillances internes.

Certaines régions espagnoles souffrent d’une couverture vaccinale inégale, notamment dans les communautés rurales ou les quartiers urbains défavorisés. Des retards dans les rappels vaccinaux, un relâchement dans la sensibilisation des parents et une méfiance vaccinale persistante contribuent à affaiblir la barrière immunitaire collective. Les experts insistent : un pays peut enregistrer un taux de vaccination global élevé tout en laissant des poches de vulnérabilité qui deviennent des foyers d’épidémie.

Un phénomène européen : l’alerte dépasse les Pyrénées

La recrudescence espagnole n’est que la partie visible d’une dynamique d’envergure. Entre juillet 2024 et juin 2025, plus de 14 000 cas de rougeole ont été recensés dans l’Union européenne et l’Espace économique européen. La Roumanie, la France, l’Allemagne, mais aussi l’Italie, sont parmi les pays les plus touchés. Ce retour du virus est d’autant plus alarmant que dans 84% des cas, les patients n’étaient pas vaccinés du tout.

Certains cas détectés en Espagne ont aussi été associés à des foyers roumains. La mobilité intra-européenne, les voyages de courte durée et la fréquence des échanges facilitent une diffusion rapide du virus, surtout lorsqu’il trouve un terrain favorable : populations non vaccinées, retards de diagnostic, ou encore défaillances de coordination entre régions sanitaires.

Le Maroc, un pays d’origine de la contamination

Le Maroc, pays frontalier de l’Europe, a vu ses cas de rougeole grimper en flèche fin 2024, notamment dans les régions de Tanger-Tétouan et de l’Oriental. Le système de santé marocain, confronté à des inégalités d’accès aux soins et à une vaccination incomplète dans certaines zones rurales, n’a pas pu empêcher la propagation du virus. Cela a eu des répercussions directes sur les régions espagnoles les plus proches géographiquement, notamment Melilla, qui constitue un point d’entrée privilégié des échanges humains et commerciaux.

Les épidémies ne respectant ni les passeports ni les murs, se jouant même des frontières administratives tout en exploitant les failles du maillage sanitaire mondial, et l’Europe en est consciente. Face à cette menace, l’Espagne et plusieurs de ses voisins européens ont réactivé leurs campagnes de vaccination, ciblant les enfants, mais aussi les jeunes adultes qui n’auraient pas été vaccinés ou dont les rappels sont incomplets. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) recommande une vigilance accrue, notamment dans les aéroports, les zones frontalières et les centres de santé communautaires.