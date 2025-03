Alerte en France sur la recrudescence de la rougeole en provenance du Maroc

La France est confrontée à une augmentation significative des cas de rougeole, principalement causée par des infections importées du Maroc, où une épidémie sévissait ces derniers mois. D’après les derniers rapports de Santé Publique France (SPF), la situation au Maroc est particulièrement préoccupante, avec près de 25 000 cas suspects, dont 6 300 confirmés et 120 décès. Depuis le début de l’année 2025, la France a enregistré 13 nouveaux cas de rougeole en lien avec le Maroc, portant à 39 le total des cas importés entre 2024 et 2025.

La France fait face à une hausse importante des cas de rougeole importés du Maroc. La plupart des personnes touchées par ces cas importés sont des enfants et de jeunes adultes, avec deux tiers ayant nécessité une hospitalisation. En janvier 2025, 11 cas ont été pris en charge à l’hôpital en France. Les autorités sanitaires françaises craignent une propagation plus large de la maladie au cours des prochaines semaines, d’autant plus que la rougeole suit un cycle saisonnier, atteignant son pic au début du printemps. De plus, les retours de voyageurs en provenance de zones épidémiques, comme le Maroc ou d’autres pays d’Europe de l’Est, d’Asie et d’Afrique, pourraient accélérer la diffusion du virus.

Dans un communiqué du 14 février 2025, le ministère français de la Santé a exprimé de vives inquiétudes face à l’évolution de cette épidémie, et souligné la forte contagiosité de la rougeole. Un malade peut facilement contaminer jusqu’à 20 personnes. La majorité des cas importés du Maroc concernaient des personnes non vaccinées, ou des individus ne sachant pas s’ils avaient été vaccinés. Selon les autorités, la vaccination demeure la meilleure défense contre cette maladie hautement transmissible.

Épidémie de rougeole particulièrement préoccupante

Face à cette situation, Santé Publique France recommande vivement à tous les voyageurs prévoyant de se rendre au Maroc de se faire vacciner avant leur départ. Les professionnels de santé sont également appelés à redoubler de vigilance lors de la prise en charge des patients ayant séjourné dans ce pays. Depuis septembre 2023, le Maroc fait face à une épidémie de rougeole particulièrement préoccupante, en partie exacerbée par l’afflux de touristes étrangers, y compris français, pendant les périodes de vacances.

En réponse à cette crise, les autorités marocaines ont lancé une campagne de vaccination nationale entre octobre 2024 et janvier 2025, visant à protéger les enfants de moins de 18 ans et à limiter la propagation du virus. Les autorités françaises rappellent que la vaccination contre la rougeole est obligatoire pour les personnes nées après 1980 et pour celles âgées de 12 mois ou plus, notamment celles qui prévoient de voyager dans des zones où la maladie sévit, comme le Maroc. Le vaccin, administré en deux doses, est très efficace, offrant une protection de plus de 95%. Les nourrissons âgés de six mois sont également concernés par ces recommandations.