L’épidémie de rougeole au Maroc affecte gravement la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur alerte sur l’augmentation notable des cas de rougeole dans la région. Ce phénomène est directement lié à l’épidémie de rougeole qui sévit actuellement au Maroc, une situation qui a des répercussions importantes sur la santé publique en France.

Depuis le début de l’année 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a enregistré 21 cas de rougeole. Ce qui représente environ un tiers du total des cas observés à l’échelle nationale en France. Parmi ces cas, 14 concernent des adultes, et près de 30% des personnes infectées ont dû être hospitalisées. Des complications graves, notamment neurologiques et respiratoires, ont été observées chez certaines personnes.

La vaccination pour prévenir la propagation du virus

Les départements français les plus touchés sont les Alpes-Maritimes, avec 9 cas, suivis des Bouches-du-Rhône, où 7 cas ont été recensés. Un foyer épidémique a été identifié au lycée Thiers de Marseille en février, où cinq cas ont été confirmés. Le Var, pour sa part, compte trois cas. Cette situation inquiétante fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités sanitaires locales.

L’ARS de Provence-Alpes-Côte d’Azur souligne l’importance capitale de la vaccination pour prévenir la propagation du virus. L’agence rappelle à la population de vérifier son statut vaccinal et de procéder, si nécessaire, à un rattrapage vaccinal conformément aux recommandations sanitaires en vigueur. Cette mesure concerne non seulement les enfants, mais aussi les adultes, en particulier ceux qui voyagent vers ou reviennent de pays où la rougeole circule activement, tels que le Maroc.

Maladie dix fois plus contagieuse que la grippe

La vaccination contre la rougeole est obligatoire en France depuis 2018. L’ARS rappelle que la rougeole est une maladie particulièrement contagieuse, dix fois plus que la grippe. En conséquence, il est essentiel que chaque individu soit protégé, notamment face à la recrudescence des cas importés. En effet, selon les dernières données de Santé Publique France (SPF), le Maroc connaît une épidémie de rougeole d’une ampleur historique, avec près de 25 000 cas suspects, dont 6 300 confirmés, et 120 décès à déplorer.

Cette situation a conduit les autorités sanitaires françaises à s’inquiéter d’une augmentation des cas importés, notamment en raison des nombreux déplacements entre la France et le Maroc. Depuis le début de l’année 2025, 13 cas de rougeole importés ont été enregistrés en France, principalement en lien avec des voyages au Maroc. Cela représente une légère augmentation par rapport à 2024, où 26 cas avaient été observés, soit un total de 39 cas importés entre 2024 et 2025.

Vaccination obligatoire contre la rougeole

Cette situation est particulièrement préoccupante pendant les périodes de vacances scolaires, où les déplacements et les rassemblements familiaux peuvent faciliter la propagation du virus. En France, la vaccination contre la rougeole est obligatoire pour tous les enfants, adolescents et jeunes adultes nés après 1980. Les nourrissons nés depuis le 1ᵉʳ janvier 2018 doivent être vaccinés avant d’entrer en collectivité. La vaccination se fait en deux doses : la première à 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois.

La rougeole, une infection virale hautement contagieuse, se manifeste par une forte fièvre, une toux, une rhinopharyngite, une conjonctivite, suivies d’une éruption cutanée caractéristique. En France, les derniers décès liés à la rougeole remontent à 2019, lorsque deux jeunes adultes immunodéprimés ont perdu la vie à cause de la maladie.