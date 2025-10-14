Maroc-France U20 : quand la GenZ rejoue la demi-finale du Qatar

Trois ans après le Qatar 2022, le Maroc et la France se retrouvent en demi-finale d’une Coupe du Monde. Cette fois, ce sont les U20 qui vont s’affronter ce mercredi 15 octobre 2025 à Valparaíso, au Chili, pour une place en finale. Les Lionceaux, tombeurs des États-Unis, défient des Bleuets vainqueurs de la Norvège dans un remake générationnel chargé d’émotions. L’autre demi-finale opposera l’Argentine à la Colombie jeudi.

Ce mercredi à Valparaíso, l’histoire bégaie. Trois ans après la demi-finale légendaire de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Maroc et la France se retrouvent au même stade de la compétition. Mais cette fois, ce sont les U20, cette fameuse GenZ footballistique, qui va écrire sa propre page d’histoire sur les pelouses chiliennes.

Le rendez-vous est pris à 22h (heure française) à l’Estadio Elías Figueroa Brander, et l’enjeu est colossal : une place en finale du Mondial U20, une consécration pour deux générations qui rêvent de marcher sur les traces de leurs aînés.

Les Lionceaux rugissent : l’exploit marocain contre les États-Unis

La GenZ marocaine n’a pas froid aux yeux. Dimanche soir, les jeunes Lions de l’Atlas ont créé la sensation en éliminant les favoris américains (3-1) dans un match de haute volée. Fouad Zahouani a ouvert le bal (31′), avant qu’un but contre son camp de Joshua Wynder (67′) ne redonne de l’air aux Marocains. Yassine Gessime a parachevé l’œuvre en toute fin de match (87′), malgré un penalty américain transformé en fin de première période.

Mais la prouesse marocaine ne s’arrête pas là. Mohamed Ouahbi et ses protégés ont réalisé un parcours monumental en phase de groupes, terminant premiers devant des mastodontes comme le Brésil, le Mexique et l’Espagne. Une performance qui rappelle l’épopée de décembre 2022, quand les Lions de l’Atlas seniors avaient enflammé le Qatar.

Pour le Maroc, cette demi-finale est l’opportunité historique d’atteindre une première finale de Coupe du Monde de football. La GenZ marocaine veut créer sa propre légende.

Les Bleuets retrouvent leur rang

De l’autre côté, la France a validé son statut de prétendant au titre en dominant la Norvège (2-1) dans la nuit de dimanche à lundi. L’homme du match ? Saïmon Bouabré, libéré in extremis par son club saoudien Neom, qui a inscrit un doublé précieux (19′, 37′). Le milieu offensif formé à Monaco a rappelé que le talent français ne s’était pas tari et qu’une nouvelle génération est prête à pousser l’actuelle vers la retraite.

Pourtant, le parcours des Bleuets n’a pas été un long fleuve tranquille. Après une phase de groupes compliquée, marquée notamment par une sévère défaite 3-0 face à ces mêmes États-Unis que le Maroc vient d’éliminer, l’équipe de Bernard Diomède a su hausser son niveau au moment crucial. La qualification arrachée aux prolongations face au Japon en huitièmes (1-0 a.p.) a sonné le réveil des Tricolores.

Cette génération, emmenée notamment par Elyaz Zidane, l’autre fils de la légende Zinédine, vise un deuxième titre mondial U20 pour la France, douze ans après le sacre de 2013 et de la génération dorée Paul Pogba, Florian Thauvin, Lucas Digne et Samuel Umtiti.

Au-delà de la dimension sportive, cette demi-finale revêt une charge émotionnelle particulière. Le 14 décembre 2022, à Doha, la France avait brisé le rêve marocain en demi-finale (2-0), avant de s’incliner face à l’Argentine de Messi en finale. Ce soir-là, le monde entier avait découvertun Maroc historique, première nation africaine à atteindre le dernier carré d’une Coupe du Monde.

Trois ans plus tard, leurs cadets ont l’occasion de prendre une revanche symbolique. La GenZ marocaine, forgée dans cette culture de la résilience et portée par l’élan de 2022, affronte une GenZ française héritière d’une riche tradition footballistique.