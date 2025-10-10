Coupe du monde U20 : la GenZ marocaine propulse le Maroc en quarts

Portés par une génération audacieuse, les jeunes Lions de l’Atlas ont créé l’exploit cette nuit en éliminant la Corée du Sud (2-1). Une victoire qui symbolise l’ascension irrésistible du football marocain et la maturité de sa “GenZ du ballon rond”, désormais référence mondiale.

C’est une nuit que le football marocain n’oubliera pas. En battant la Corée du Sud (2-1) lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde U20, le Maroc s’est ouvert les portes des quarts de finale et a confirmé la montée en puissance de sa nouvelle génération.

Dès la 8e minute, les Lionceaux prenaient l’avantage sur un but contre son camp, avant que Yassir Zabiri ne double la mise en seconde période d’une superbe tête à la 58e. Malgré un penalty coréen en toute fin de match, la solidité défensive et la rigueur tactique des jeunes Marocains ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.

Un parcours deja remarquable

Cette victoire vient couronner un parcours remarquable. Sortis en tête d’un groupe relevé où figuraient l’Espagne et le Brésil, les Marocains avaient déjà impressionné par leur maîtrise technique et leur mental. En dominant coup sur coup deux puissances mondiales du football de jeunes, la sélection U20 du royaume confirme la vitalité du vivier marocain.

Mais au-delà du résultat sportif, cette qualification est aussi celle d’une génération. La GenZ marocaine, plus connectée, plus confiante et plus ambitieuse que jamais, incarne un football audacieux, créatif et collectif. Les célébrations partagées sur les réseaux pendant que leur génération manifeste à Rabat ou Casablanca, deviennent l’écho d’une fierté nationale nouvelle, symbole d’un pays qui rêve grand.

Et maintenant les États-Unis

Dans les autres rencontres de la soirée, les États-Unis ont dominé l’Italie (3-0) et affronteront justement le Maroc dimanche pour une place en demi-finale. Un choc entre deux jeunesses de deux continents qui symbolisent le renouveau du football mondial. Enfin la France s’est difficilement imposée 1-0 devant le Japon.

Pour le Maroc, déjà auréolé de ses performances récentes à tous les niveaux, cette victoire résonne comme une promesse : celle d’un futur où la jeunesse assume pleinement son rôle de locomotive du sport comme de la société marocaine.