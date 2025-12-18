La CAN 2025 réserve un groupe E explosif : l’Algérie retrouve ses bourreaux du passé, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale

L’Algérie sera au centre des débats dans le groupe E de la CAN 2025. La bande de Riyad Mahrez aborde cette compétition dans la position inconfortable du favori, après avoir déçu lors des deux dernières éditions. Un groupe piégé, où les Fennecs retrouvent deux de leurs anciens bourreaux : le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, sans oublier le Soudan, outsider ambitieux bien décidé à troubler les pronostics.

Algérie : les Fennecs en quête de rédemption

Vainqueur du trophée continental en 1990 et 2019, l’Algérie cherche à renouer avec la gloire après plusieurs campagnes ratées. Les Fennecs ont connu deux éliminations précoces en 2022 et 2024, plongeant la sélection dans une spirale négative. Le sélectionneur Vladimir Petkovic aura la lourde tâche de redonner confiance à une équipe talentueuse mais fragilisée.

Avec sa 21ᵉ participation à une phase finale, l’Algérie dispose de joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens. Mais la pression du statut de favori, conjuguée aux désillusions récentes, pèse lourdement sur une génération encore en quête d’accomplissement. Avant un Mondial où l’Algérie sera dans un Groupe de la mort, avec l’Argentine et l’Autriche, une belle performance à la CAN est importante pour la confiance.

Burkina Faso : les Étalons galopent vers le titre

Le Burkina Faso nourrit l’ambition claire de remporter la CAN 2025. « Il faut aller chercher la coupe », a lancé le sélectionneur Brama Traoré, déterminé à inscrire enfin le nom des Étalons au palmarès.

Finalistes en 2013 et demi-finalistes en 1998, 2017 et 2021, les Burkinabè arrivent forts de leur expérience et de leur cohésion. À 23 ans, Dango Ouattara est la nouvelle arme offensive : percutant, rapide et clinique, il s’est imposé à Brentford après un transfert record de 43 millions d’euros. À ses côtés, Bertrand Traoré mènera l’attaque, épaulé par le solide défenseur Edmond Tapsoba, pilier de l’arrière-garde et véritable roc du collectif.

Guinée équatoriale : le Nzalang Nacional en crise interne

Équipe réputée pour sa discipline et sa combativité, la Guinée équatoriale reste une menace sérieuse malgré une période de turbulence. Sous la direction de Juan Micha, le Nzalang Nacional s’appuie sur un jeu compact et offensif, qui a déjà renversé des géants, notamment l’Algérie en 2022.

Mais la sélection connaît une crise majeure : Iban Salvador et Emilio Nsue, ses cadres historiques, ont été écartés, entraînant un bras de fer avec la fédération. Le boycott d’un match qualificatif contre le Malawi illustre cette fracture. Malgré tout, la Guinée équatoriale demeure imprévisible et dangereuse, capable d’exploits retentissants, comme son 4-0 infligé à la Côte d’Ivoire récemment en phase de poule.

Soudan : les Crocodiles du Nil sortent de l’eau

Lauréat historique de la CAN 1970, le Soudan signe sa 10ᵉ participation. Dans un contexte national marqué par la guerre, les Crocodiles du Nil incarnent la résilience. Sous la conduite du technicien ghanéen James Kwesi Appiah, la sélection a décroché sa qualification en devançant le Ghana, dans une campagne symbolique d’un renouveau discret mais réel.

Outsider sans pression, le Soudan jouera libéré, avec l’envie de faire dérailler les favoris.

Calendrier du groupe E – CAN 2025

Première journée (24 décembre 2025)

Burkina Faso – Guinée équatoriale (Stade Mohammed V, Casablanca)

Algérie – Soudan (Complexe Moulay El Hassan, Rabat)

Deuxième journée (28 décembre 2025)

Guinée équatoriale – Soudan (Stade Mohammed V, Casablanca)

Algérie – Burkina Faso (Complexe Moulay El Hassan, Rabat)

Le duel entre l’Algérie et le Burkina Faso, prévu le 28 décembre 2025 à Rabat, promet une intensité maximale. Leurs dernières confrontations ont souvent été explosives, notamment le 2-2 lors de la CAN 2024, qui avait précipité l’élimination des Fennecs.

« Le football burkinabè perturbe beaucoup les Algériens. Ils ont du mal face aux équipes physiques comme le Burkina Faso », analyse l’expert Hervé Kouamouo.

Sur 19 confrontations, l’Algérie mène légèrement (7 victoires contre 6 défaites et 6 nuls), mais l’équilibre reste fragile.

Troisième journée (31 décembre 2025)

Guinée équatoriale – Algérie (Complexe Moulay El Hassan, Rabat)

Soudan – Burkina Faso (Stade Mohammed V, Casablanca)

Un groupe où rien n’est joué d’avance, et où chaque rencontre pourrait redessiner le destin des qualifiés jusqu’à la dernière minute.