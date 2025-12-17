CAN 2025 – Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin et Botswana, la poule des fauves

Le groupe D de la CAN 2025 s’annonce impitoyable ! Le Sénégal, revanchard après la désillusion vécue en Côte d’Ivoire, retrouvera sur sa route un autre poids lourd du continent : la République démocratique du Congo. Bien décidée à confirmer sa demi-finale de 2024, elle devra affronter le Bénin, revenu sans complexe, et le Botswana, outsider déterminé à écrire une nouvelle page de son histoire.

Sénégal : les Lions veulent rugir à nouveau

Vainqueur de la CAN 2021, le Sénégal ambitionne de reconquérir son titre et d’effacer la frustration d’une élimination prématurée. En effet, les Lions de la Teranga restent une des sélections les plus redoutées du continent, portés par un effectif de classe mondiale. Cette CAN sera aussi pour aux une préparation avant d’affronter la France au Mondial 2026.

Idrissa Gana Gueye, recordman de sélections avec plus de 120 apparitions, demeure un pilier. Présent à toutes les éditions depuis 2013, il fut crucial lors de la finale de 2019 et du sacre de 2022.

RD Congo : les Léopards affûtent leurs griffes

Les Léopards arrivent au Maroc avec des ambitions légitimes après un parcours remarqué en 2024. Le sélectionneur mise sur un collectif solide emmené par Chancel Mbemba, Samuel Moutoussamy et Cédric Bakambu. Devant, Fiston Mayele s’impose comme le fer de lance de l’attaque.

En novembre, la RD Congo a marqué les esprits en battant le Cameroun et le Nigeria durant les barrages du Mondial. Le plafond de verre semble brisé.

Bénin : les Guépards veulent surprendre

Après des années d’absence, le Bénin signe son grand retour à la CAN. Sous la houlette de Steve Mounié, capitaine et symbole du renouveau, les Guépards espèrent déjouer les pronostics. L’attaquant d’Alanyaspor a promis de « hisser très haut » les couleurs béninoises pour faire oublier l’échec des qualifications au Mondial 2026. Premier adversaire du Sénégal, la sélection béninoise veut frapper un grand coup d’entrée.

Botswana : le retour des Zèbres 13 ans plus tard

Douze ans après sa première apparition à la CAN, le Botswana revient sur la scène africaine. Les hommes de Morena Ramoreboli ont surpris en éliminant la Mauritanie et le Cap-Vert lors des éliminatoires, terminant juste derrière l’Égypte.

Les Zèbres, classés 136ᵉ à la FIFA, abordent ce tournoi sans pression. Leur sélectionneur assume : « Nous sommes des outsiders, et nous allons jouer comme tels. »

Le milieu Gape Mohutsiwa, expatrié à Oran, en Algérie, incarne la progression de cette équipe en quête de reconnaissance.

Calendrier du groupe D – CAN 2025

Première journée (23 décembre 2025)

RD Congo – Bénin (Stade Al Barid, Rabat)

Sénégal – Botswana (Grand Stade de Tanger)

Deuxième journée (27 décembre 2025)

Bénin – Botswana (Stade Moulay Abdellah, Rabat)

Sénégal – RD Congo (Grand Stade de Tanger)

Troisième journée (30 décembre 2025)

Bénin – Sénégal (Grand Stade de Tanger)

Botswana – RD Congo (Stade Al Barid, Rabat)

Deux billets directs pour les huitièmes et une potentielle place de meilleur troisième : le groupe D promet des batailles intenses. Si le Sénégal et la RD Congo partent favoris, le Bénin et le Botswana auront l’occasion de faire vaciller l’ordre établi.