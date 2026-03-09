Affaire Ouzin Keïta : arrestation choc à Dakar, une enquête qui rappelle le dossier Pape Cheikh Diallo

L’arrestation de l’artiste sénégalais Ouzin Keïta continue de provoquer de nombreuses réactions à Dakar. Interpellé durant le week-end dans un appartement situé à Ouest-Foire, le chanteur est actuellement en garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC). Treize autres personnes ont également été arrêtées dans le cadre de cette affaire qui, au départ, semblait liée à une simple opération contre la consommation de drogue. Mais au fil des auditions, l’enquête a pris une tournure bien plus sensible.

Les faits remontent à une intervention des forces de l’ordre dans un appartement de la zone résidentielle de Ouest-Foire, à Dakar. Selon plusieurs sources médiatiques sénégalaises, l’opération visait initialement des individus suspectés de consommer des stupéfiants. Sur place, les policiers ont interpellé quatorze personnes, dont l’artiste. Les suspects ont ensuite été conduits dans les locaux de la DIC pour être entendus. Très rapidement, les enquêteurs ont découvert que l’affaire pourrait dépasser une infraction liée aux drogues. Ce qui a ouvert la voie à une enquête judiciaire beaucoup plus vaste.

Une enquête judiciaire qui prend une dimension inattendue

Lors de son audition, Ouzin Keïta aurait déclaré être porteur du VIH. Une révélation qui a profondément modifié l’orientation de l’enquête. Les autorités auraient alors demandé aux autres personnes interpellées de se soumettre volontairement à des tests de dépistage. Selon les informations relayées par la presse locale, les suspects auraient accepté ces examens médicaux afin d’écarter tout risque sanitaire. Une dimension médicale qui ajoute une gravité supplémentaire à l’affaire. En ce sens que la législation sénégalaise prévoit des sanctions sévères en cas de transmission volontaire d’une maladie grave.

Au fil des interrogatoires, de nouvelles informations ont également émergé. L’artiste aurait évoqué un individu surnommé « Ass », qu’il présenterait comme son « fils spirituel ». Cet homme serait considéré par les enquêteurs comme une pièce potentiellement importante du dossier. Les forces de l’ordre auraient lancé des recherches actives pour tenter de le localiser et l’entendre. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer s’il pourrait être impliqué dans certaines activités suspectes évoquées durant les auditions des personnes déjà interpellées.

Des accusations lourdes examinées par la justice

L’affaire a ainsi évolué vers un dossier judiciaire comportant plusieurs chefs d’accusation. Les personnes arrêtées pourraient être poursuivies pour consommation de drogues dures. Mais aussi pour des infractions plus graves telles que proxénétisme, escroquerie, chantage et extorsion de fonds. Les enquêteurs examinent également des faits qualifiés d’actes contre-nature. Ainsi que des soupçons de transmission volontaire du VIH. Ces accusations restent toutefois à confirmer par la justice, qui devra analyser les éléments recueillis durant l’enquête avant toute décision judiciaire.

Les auditions se poursuivent afin de déterminer précisément le rôle de chaque individu impliqué dans cette affaire. Les autorités cherchent notamment à établir s’il s’agit d’un réseau organisé ou d’un groupe de personnes impliquées dans des activités distinctes. Une fois les investigations préliminaires terminées, les suspects devraient être présentés au procureur de la République. Celui-ci décidera alors d’éventuelles inculpations et des suites judiciaires à donner au dossier, qui suscite déjà une forte attention dans l’opinion publique sénégalaise.

Une affaire qui rappelle le dossier Pape Cheikh Diallo

Cette situation n’est pas sans rappeler la polémique qui avait entouré le nom de Pape Cheikh Diallo. Il s’agit de ce célèbre animateur et figure médiatique au Sénégal. Dans cette précédente affaire, largement commentée sur les réseaux sociaux et dans les médias, des rumeurs et accusations avaient circulé autour de questions liées à la vie privée et à des comportements supposés. Bien que les contextes soient différents, les deux dossiers sont la preuve de la rapidité avec laquelle certaines affaires impliquant des personnalités publiques prennent une dimension nationale. C’est aussi la preuve de la sensibilité des questions liées à la santé, à la vie privée et aux accusations morales dans la société sénégalaise.