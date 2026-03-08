8 mars au Sénégal : paroles de femmes ordinaires, héroïnes du quotidien

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, les voix des femmes résonnent à travers tout le Sénégal. Au-delà des discours officiels et des cérémonies, cette journée est surtout l’occasion de mettre en lumière celles qui, dans l’ombre, font avancer la société au quotidien. Travailleuses, mères, entrepreneures, étudiantes ou commerçantes, elles portent chacune une histoire, des espoirs et parfois des combats silencieux.

A Dakar,

« Nous travaillons dur pour notre dignité »

En ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, nous avons donné la parole à des femmes issues de différents milieux sociaux. Leurs témoignages simples, directs et sincères dessinent le portrait d’un Sénégal féminin résilient et courageux. Pour certaines femmes, le combat quotidien reste avant tout économique. Trouver de quoi subvenir aux besoins de la famille et préserver sa dignité demeure une priorité.

Awa Diop, vendeuse de légumes, explique : « Nous travaillons du matin au soir. Ce n’est pas facile, mais nous sommes fières de pouvoir aider nos familles. Une femme doit se battre pour rester debout ». Même détermination chez Mariama Sarr, couturière, qui voit dans son métier une forme d’émancipation : « La couture m’a donné une indépendance. Quand une femme gagne son propre argent, elle se sent plus forte et plus respectée ». Comme quoi, l’autonomie économique reste l’un des piliers fondamentaux de l’émancipation féminine.

« L’éducation reste notre plus grande force »

D’autres femmes insistent sur l’importance de l’éducation et de la formation pour transformer la société. Fatou Ndiaye, enseignante, considère l’école comme un levier non négligeable. « Quand on éduque une fille, on éduque toute une génération. Les femmes doivent croire en leurs capacités ». Pour Astou Fall, étudiante, la nouvelle génération porte beaucoup d’espoir : « Aujourd’hui, les jeunes femmes veulent réussir, entreprendre et participer aux décisions. Nous voulons montrer que nous avons notre place partout ».

Ces témoignages traduisent l’évolution progressive des mentalités et la volonté des femmes de prendre part activement au développement du pays. Dans de nombreux foyers, les femmes jouent un rôle central dans l’équilibre familial et social. Aminata Ba, restauratrice, résume cette responsabilité : « Une femme ne s’occupe pas seulement d’elle-même. Elle porte souvent toute la famille sur ses épaules ». Khady Guèye, aide-soignante, évoque quant à elle la solidarité féminine : « Les femmes s’entraident beaucoup. Dans les moments difficiles, ce sont souvent elles qui trouvent les solutions ».

« Nous voulons plus de reconnaissance »

Au-delà de leurs professions, au Sénégal, les femmes assument une grande partie des responsabilités domestiques et sociales. Si les femmes sénégalaises saluent les progrès réalisés, beaucoup estiment que la reconnaissance de leur contribution reste insuffisante. Sokhna Diallo, entrepreneure, insiste sur la nécessité de valoriser les initiatives féminines : « Les femmes créent des entreprises, innovent et participent à l’économie. Il faut davantage soutenir leurs projets ».

Rama Mbaye, employée de bureau, partage ce sentiment : « Les femmes travaillent autant que les hommes, parfois plus. Mais elles doivent encore prouver leur valeur chaque jour ». Une aspiration commune : voir les efforts des femmes pleinement reconnus dans tous les secteurs. À travers ces voix différentes, une réalité se dessine : les femmes jouent un rôle important dans la société sénégalaise.

Une histoire de courage, de persévérance et d’espoir

Qu’elles soient commerçantes, étudiantes, professionnelles de santé ou entrepreneures, elles participent activement à la transformation de ce pays d’Afrique de l’Ouest. La Journée internationale des droits des femmes fait ressortir les combats encore à mener et les progrès déjà accomplis. Derrière chaque témoignage se cache une histoire de courage, de persévérance et d’espoir. Des femmes ordinaires, mais dont la détermination contribue chaque jour à bâtir un avenir plus équitable.