L’AS Saint-Étienne cible l’Algérie pour son Mercato estival

L’AS Saint-Étienne, désireuse de se renforcer en vue de la prochaine saison de Ligue 1, porte un intérêt prononcé à deux internationaux algériens : Andy Delort et Adem Zorgane. Ce choix s’inscrit dans une tradition marquée par des joueurs algériens emblématiques, notamment Rachid Mekhloufi, légende du club.

Andy Delort, attaquant de 31 ans, évolue actuellement à Umm Salal SC, au Qatar. Doté d’un grand sens du but et d’une expérience considérable, l’international algérien souhaiterait revenir en Ligue 1 ou il a brillé sous les couleurs de Montpellier et de Nice. Il pourrait apporter une dimension offensive supplémentaire à l’équipe stéphanoise. Son leadership et sa capacité à marquer dans des moments cruciaux font de lui un atout potentiel pour l’ASSE. Mais pour l’instant Delort semble donner la priorité à un retour à Montpellier où il a ses habitudes.

Adem Zorgane, milieu relayeur de 24 ans, brille sous les couleurs de Charleroi, en Belgique. Ce jeune joueur talentueux et prometteur est capable de dynamiser le jeu et d’apporter de la créativité au milieu de terrain. Ses qualités techniques et sa vision du jeu pourraient offrir de nouvelles options offensives à Saint-Étienne.

Des renforts pour se relancer en Ligue 1

L’arrivée de ces deux joueurs algériens pourrait constituer un véritable atout pour l’AS Saint-Étienne. Leur profil correspond parfaitement aux besoins de l’équipe, qui cherche à poursuivre sur sa lancée après une montée en Ligue 1 acquise à l’arrachée, en barrage face au FC Metz. Néanmoins, il est important de noter que la concurrence pour ces joueurs est susceptible d’être rude. D’autres clubs français et étrangers pourraient également être intéressés par leur profil. L’AS Saint-Étienne aura donc fort à faire pour convaincre Delort et Zorgane de rejoindre ses rangs. Mais l’ASSE peut compter sur son aura pour attirer les talents.

Les grands joueurs Algériens de l’ASSE, Rachid Mekhloufi, une légende du club

Parmi les joueurs algériens ayant marqué l’histoire de l’AS Saint-Étienne, le plus important est sans conteste Rachid Mekhloufi, longtemps capitaine des Verts, mais aussi de l’équipe de France. Arrivé au club en 1954, il a été un acteur clé des succès stéphanois des années 50 et 60 avant de terminer sa carrière à Bastia. Mekhloufi a contribué à plusieurs titres de champion de France et est resté une figure emblématique du club pour son talent et son engagement sur le terrain. Il est souvent considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club. Il est aussi connu pour avoir été l’un des leaders de la célèbre équipe de football du FLN, en 1985 et 1962, lors de la guerre d’Algérie.

Outre Mekhloufi, d’autres joueurs algériens ont également porté le maillot vert avec distinction. Parmi eux, on peut citer Faouzi Ghoulam, défenseur latéral gauche, qui a évolué au club avant de rejoindre Naples, et Ryad Boudebouz, milieu offensif, connu pour sa technique et sa vision du jeu. Ces joueurs ont tous contribué à enrichir l’histoire de l’ASSE et à renforcer les liens entre le club et l’Algérie.