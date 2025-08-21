Dr. Maryame El Moutamid : l’astrophysicienne marocaine qui repousse les frontières de l’exploration spatiale

Originaire d’Essaouira, la Dr. Maryame El Moutamid vient de marquer l’histoire de l’astronomie en dirigeant l’équipe qui a découvert la 29ème lune d’Uranus grâce au télescope spatial James Webb. Cette découverte, annoncée cette semaine, couronne un parcours exceptionnel qui l’a menée des rivages marocains aux plus prestigieux instituts de recherche spatiale américains. Portrait d’une scientifique qui incarne l’excellence marocaine sur la scène internationale.

Cette semaine, le nom de Maryame El Moutamid résonne au sein de la communauté scientifique internationale. L’astrophysicienne marocaine vient d’accomplir un exploit en dirigeant l’équipe qui a découvert la 29ème lune d’Uranus grâce au télescope spatial James Webb. Cette découverte, annoncée le 19 août 2025 confirme la place de cette brillante scientifique parmi l’élite mondiale de l’astronomie.

D’Essaouira aux confins du système solaire

Née à Essaouira, Maryame El Moutamid a tracé un chemin extraordinaire qui l’a menée des rivages de l’océan aux mystères des planètes lointaines.

Après avoir obtenu son baccalauréat au Maroc, El Moutamid s’est envolée vers Paris en 2003 pour poursuivre ses études universitaires. Cette étape parisienne s’est révélée déterminante : elle y a obtenu une maîtrise en astrophysique à l’Observatoire de Paris-Meudon, se spécialisant dans la dynamique des systèmes gravitationnels. Cette spécialisation précoce dans la mécanique céleste va définir sa future carrière.

Son doctorat en astrophysique et sciences planétaires, axé sur la mécanique céleste, lui ouvre les portes du prestigieux monde de la recherche spatiale américaine. En rejoignant l’université Cornell comme membre de l’équipe de la mission NASA/Cassini, elle franchit un cap décisif dans sa carrière.

Une expertise reconnue dans la dynamique orbitale

Aujourd’hui scientifique principale au Southwest Research Institute (SwRI) dans la division Science et Exploration du Système Solaire à Boulder, Colorado, Dr. El Moutamid s’est imposée comme une experte incontournable en dynamique orbitale et mécanique céleste. Ses domaines de prédilection incluent les résonances orbitales et les mécanismes de capture en résonance de mouvement moyen pour les satellites et les exoplanètes.

Avec quinze années d’expérience en astronomie, elle a participé à de nombreux projets de recherche et missions associées au Southwest Institute et à la NASA. Sa contribution à la célèbre mission Cassini en 2013 avait déjà établi sa réputation, mais sa récente découverte la propulse sur le devant de la scène internationale.

La découverte de S/2025 U1 : un exploit technologique et scientifique

Le 2 février 2025, dans le cadre du programme d’observation générale du télescope Webb, Dr. El Moutamid dirigeait une série d’observations d’Uranus qui allait changer notre compréhension du système uranien. Utilisant la caméra proche infrarouge (NIRCam) du James Webb Space Telescope, son équipe a capturé dix images de 40 minutes d’exposition de la planète glacée.

C’est dans cette série d’images qu’apparaît pour la première fois S/2025 U1, une lune minuscule de seulement 10 kilomètres de diamètre, orbitant à environ 56 000 kilomètres du centre d’Uranus. Cette découverte est d’autant plus remarquable que cet objet avait échappé à la détection de la sonde Voyager 2 lors de son survol historique d’Uranus en 1986.

Le choix d’observer Uranus n’était pas fortuit : ses recherches antérieures sur la structure des anneaux planétaires avaient convaincue la Dr. El Moutamid que des lunes non découvertes pouvaient expliquer la stabilité de certains anneaux étroits.

Une ambassadrice de l’excellence scientifique maghébine

Au-delà de ses accomplissements scientifiques, Dr. El Moutamid incarne l’excellence de la recherche marocaine sur la scène internationale. Récemment nommée membre affilié de l’Académie Africaine des Sciences (AAS), elle représente une source d’inspiration pour une nouvelle génération de scientifiques africains. Son rêve, qu’elle exprime avec émotion, est « d’enseigner l’astrophysique dans son pays, le Maroc« .

Vers de nouveaux horizons

Avec cette découverte qui porte à 29 le nombre de lunes connues d’Uranus, Dr. El Moutamid ouvre de nouvelles perspectives pour l’étude du système uranien. La nouvelle lune recevra bientôt un nom shakespearien selon la tradition établie pour les satellites d’Uranus.

L’histoire de Dr. Maryame El Moutamid démontre que les frontières géographiques et culturelles ne constituent pas des obstacles insurmontables face à la passion scientifique.

En dirigeant cette découverte historique, elle rejoint le panthéon des grands explorateurs de l’espace, tout en ouvrant la voie à de futures générations de scientifiques africains et marocains.