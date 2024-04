Boxe : l’Algérienne Imane Khelif sacrée championne au Tournoi de Colorado !

L’Algérienne Imane Khelif (-66 kg) a brillé de mille feux aux États-Unis, lors du Tournoi de boxe de Colorado.

Lors de la deuxième étape de la World Boxing Cup, organisée à Colorado, la boxeuse algérienne a décroché la médaille d’or dans sa catégorie (-66 kg). Opposée à la Française Émilie Sonvico, Imane Khelif a dominé le combat, s’imposant aux points sur le score net de 5 à 0. Déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Imane Khelif confirme son statut de grande espoir de la boxe algérienne. Elle continue ainsi de gravir les échelons et de porter haut les couleurs de son pays.

La World Boxing Cup, une belle opportunité

Ce tournoi international, créé par la World Boxing, offre aux boxeurs et boxeuses l’opportunité de cumuler des points tout au long de l’année, à travers plusieurs étapes. Les meilleurs d’entre eux se qualifieront pour la grande finale pour tenter de remporter le trophée tant convoité de la Coupe du Monde de Boxe.

La première étape de la compétition s’est déroulée à Sheffield, en Angleterre, avec sept catégories de poids masculines et six féminines, correspondant à celles qui seront disputées aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Imane Khelif a parfaitement lancé sa saison en s’adjugeant la victoire au Tournoi de Colorado. Nul doute qu’elle continuera sur sa lancée et visera de nouvelles médailles dans les mois à venir.