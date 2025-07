L’Algérie augmente l’allocation touristique à 750 euros : une bouffée d’air pour les voyageurs

La Banque d’Algérie met en œuvre, à partir du 20 juillet, l’allocation touristique de 750 euros promise par le président Tebboune. Une mesure ambitieuse qui remplace l’ancien plafond dérisoire et vise à contenir le marché parallèle des devises tout en facilitant les voyages à l’étranger.

Après plusieurs mois d’attente, la Banque d’Algérie a officiellement annoncé jeudi 17 juillet que la nouvelle allocation touristique de 750 euros pour les citoyens adultes entrera en vigueur dès le dimanche 20 juillet 2025. Cette décision, qui multiplie par sept le montant précédent, marque une avancée très importante pour les Algériens souhaitant voyager à l’étranger.

Une mesure présidentielle concrétisée

La décision, initialement prise par le président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2024, aura mis plus de sept mois à se concrétiser, mais elle arrive à temps. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah Eddine Taleb, a signé l’instruction n° 05-2025 qui fixe les modalités d’attribution de cette nouvelle allocation.

Cette mesure constitue une nette amélioration par rapport à l’ancien plafond de 15 000 DZD (moins de 100 euros), considéré jusqu’alors comme insuffisant pour couvrir les dépenses liées aux voyages. Les citoyens âgés de 19 ans et plus bénéficieront de 750 euros, tandis que les mineurs entre 12 et 19 ans pourront obtenir 300 euros, dans la limite de deux enfants par famille.

Des modalités claires et encadrées

L’allocation touristique est accordée une seule fois par an et est strictement réservée au bénéficiaire. Pour en profiter, le voyage doit durer au moins sept jours. Les voyageurs devront présenter un dossier comprenant :

Un passeport en cours de validité

Un billet aller-retour

Un visa valide si nécessaire

Le paiement en dinars, effectué au plus tard trois jours avant le départ

La délivrance du montant en devise est effectuée au niveau des points de sortie du territoire national, sur présentation du reçu de versement, du passeport et de la carte d’embarquement.

Une réponse au marché informel

Cette augmentation substantielle de l’allocation touristique vise également à offrir une alternative au marché noir des devises, où l’euro s’échange à des taux prohibitifs. L’objectif est de garantir une gestion efficace des demandes et de répondre à l’afflux attendu dès le lancement du dispositif.

Pour accompagner cette mesure, de nouveaux bureaux de change ont été mis en place dans les points de passage aériens, maritimes et terrestres. Les banques publiques ont formé leur personnel et créé des guichets dédiés pour assurer une mise en œuvre fluide du dispositif.

Cette réforme de l’allocation touristique est un nouveau signal positif pour l’économie algérienne et témoigne de la volonté des autorités de faciliter la mobilité internationale de ses citoyens tout en modernisant le cadre monétaire du pays.