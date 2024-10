Le climat des affaires de ce pays du Maghreb salué par la Banque Mondiale

Une délégation de la Banque mondiale, actuellement en visite en Algérie, a salué les progrès significatifs réalisés par le pays en matière de promotion des investissements. Les mesures prises par l’État et les facilités accordées aux porteurs de projets locaux et étrangers en sont notamment à l’origine. Ces efforts commencent à porter leurs fruits, comme l’a souligné l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) dans un communiqué.

Lors de la rencontre entre Omar Rekkache, directeur général de l’AAPI, et la délégation de la Banque mondiale conduite par Ahmadou Moustapha NDiaye, directeur de la région du Maghreb et de Malte, la délégation a salué les progrès réalisés par l’Algérie dans l’amélioration du climat d’affaires. Les facilités accordées aux porteurs de projets se traduisent par une augmentation des investissements enregistrés par l’AAPI.

Le nouveau système d’investissement mis en place par l’Algérie a également été discuté lors de la réunion. Le bilan du programme de soutien technique offert par la Banque mondiale à l’AAPI dans le cadre de la vision stratégique à long terme pour la promotion des investissements a été présenté, témoignant de l’engagement du pays à attirer des investissements de qualité.

Ces louanges font suite à l’étape franchie récemment par le pays. En effet, le dernier rapport annuel de classification des revenus de la Banque mondiale publié le 1er juillet 2024 a acté le fait que l’Algérie fait partie des quatre pays du monde à être passé du club des pays à revenu intermédiaire à celui à revenu supérieur.

Vers une meilleure compréhension du climat d’affaires

Pour renforcer cette dynamique, l’AAPI et la Banque mondiale ont convenu d’organiser une journée d’information sur le nouveau rapport de la Banque mondiale intitulé « Business Ready » (B-READY), qui remplace le précédent rapport « Doing Business ». Cette journée visera à expliquer les nouveaux critères d’évaluation du climat des affaires, permettant aux autorités algériennes de mettre en valeur les réformes entreprises.

L’amélioration du climat des affaires en Algérie s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser l’économie et à attirer des investissements étrangers. La croissance globale du pays, qui a atteint 4,1 % en 2023 fait preuve d’un dynamisme certain au Maghreb.

Des efforts pour un développement durable

Parallèlement à ces réformes économiques, l’Algérie a réalisé d’importantes avancées en matière de réduction de l’impact environnemental de son secteur énergétique. Dans le rapport « Global Gas Flaring Tracker » publié par la Banque mondiale en juin, l’Algérie a été reconnue pour la plus grande réduction du torchage de gaz au niveau mondial en 2023, marquant ainsi la troisième année consécutive de diminution de ces émissions. Cette réduction est le fruit de l’engagement de l’Algérie à diversifier son mix énergétique et à promouvoir les énergies renouvelables.

En partenariat avec la Banque mondiale, l’Algérie développe des projets d’énergie éolienne et une stratégie pour promouvoir les énergies renouvelables auprès de différents types de consommateurs. Ces initiatives visent à rendre le secteur énergétique algérien plus durable, tout en répondant aux défis liés aux risques naturels, tels que les incendies de forêt, les inondations et les tremblements de terre.

La Banque mondiale a également soutenu l’Algérie dans l’élaboration d’un Diagnostic sur la gestion des risques climatiques et de catastrophe, en partenariat avec la Délégation nationale aux risques majeurs d’Algérie. Ce diagnostic a conduit à des recommandations pour une gestion durable des forêts et la prévention des incendies.