Soudan : trêve humanitaire, Washington met la pression sur les généraux

Fidele K

Eléments armés au Darfour
Des éléments armés au Darfour (Soudan)

Alors que la guerre continue de ravager le Soudan, les efforts diplomatiques s’intensifient pour obtenir une pause humanitaire. Ce mardi, l’émissaire américain Massad Boulos a exhorté les deux camps à accepter une proposition de cessez-le-feu sans conditions. Cette demande intervient dans un contexte d’impasse, où chaque tentative de trêve s’est soldée par des violations répétées.

Washington espère désormais transformer l’annonce unilatérale des FSR en un engagement bilatéral capable de soulager les civils pris au piège.

L’impasse des négociations

Massad Boulos, qui s’exprimait devant des journalistes à Abou Dhabi, a déploré que la proposition de trêve portée par Washington n’ait été acceptée par aucune des deux parties. Cette absence de réponse bloque toute avancée, ce qui a poussé l’émissaire américain à hausser le ton.

« Nous appelons les deux parties à accepter la trêve humanitaire telle que présentée, sans conditions préalables », a-t-il insisté. Selon lui, l’urgence est d’acheminer l’aide et de protéger les populations civiles, toujours prises au piège. Depuis des mois, les tentatives de cessez-le-feu se multiplient. Pourtant, elles échouent systématiquement, les deux camps violant les accords peu après leur signature.

Une trêve unilatérale et un appel à la réciprocité

L’appel de Washington intervient au lendemain d’une annonce unilatérale des Forces de soutien rapide. Lundi, les paramilitaires en guerre contre l’armée soudanaise ont en effet déclaré une trêve humanitaire de trois mois. Cette initiative peut sembler encourageante. Toutefois, elle reste insuffisante sans un accord formel et réciproque de l’Armée.

C’est précisément cette réciprocité que les États-Unis cherchent à obtenir. Ils veulent une trêve acceptée par les deux camps, fondée sur une proposition internationale et dépourvue de conditions. Pour Washington, seul un engagement bilatéral, clair et vérifiable, peut offrir un répit aux millions de Soudanais en détresse.

Dans ce contexte, la pression exercée par Massad Boulos vise à transformer l’annonce unilatérale des FSR en une avancée concrète. L’objectif est simple : instaurer une pause crédible et durable sur le terrain.

