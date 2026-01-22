Classement FIFA : l’Afrique bouscule la hiérarchie mondiale après une CAN mémorable

Porté par une CAN 2025 d’un niveau exceptionnel, le football africain bouleverse le classement FIFA 2026. Le Maroc, le Sénégal, le Nigeria ou le Cameroun signent des bonds historiques et confirment l’ascension irrésistible d’un continent désormais capable de rivaliser avec les meilleures nations du monde.

La mise à jour du classement FIFA, publiée ce lundi 19 janvier 2026, confirme l’ascension fulgurante du football africain. Portées par les performances exceptionnelles réalisées durant la Coupe d’Afrique des Nations 2025, plusieurs sélections du continent ont franchi des paliers historiques. Ce nouveau tableau mondial, le premier de l’année 2026, témoigne de la vitalité d’un football continental capable de rivaliser avec les plus grandes nations européennes et sud-américaines.

Le Maroc et le Sénégal aux sommets de la gloire

Le Maroc, bien que malheureux finaliste de sa propre compétition à domicile, signe une performance statistique sans précédent. Les Lions de l’Atlas se hissent désormais à la 8ème place mondiale. Ce rang historique leur permet de réintégrer le prestigieux Top 10 de la FIFA, une première pour le pays.

Juste derrière eux, le Sénégal, sacré champion d’Afrique après sa victoire à Rabat, réalise un bond spectaculaire de sept places. Les Lions de la Teranga pointent désormais au 12ème rang mondial, dépassant des nations historiques comme l’Italie, et confirmant leur régularité impressionnante avec deux titres continentaux sur les trois dernières éditions.

Des remontées spectaculaires pour les ténors

Le tournoi a profité à d’autres poids lourds du continent qui retrouvent des couleurs. Le Nigeria et le Cameroun s’imposent comme les auteurs des progressions les plus marquantes de ce mois de janvier. Avec un gain de douze places chacun, les Super Eagles grimpent au 26ème rang mondial tandis que les Lions Indomptables se repositionnent à la 45ème place.

Ces avancées s’expliquent par le système de calcul de la FIFA, qui accorde une importance capitale aux matchs à élimination directe contre des adversaires bien classés. L’Égypte, la Côte d’Ivoire et l’Algérie suivent également cette dynamique positive en gagnant plusieurs rangs au classement.

Les déceptions et le défi de la stabilité

Toutefois, la CAN 2025 n’a pas souri à tout le monde. La Tunisie et le Gabon figurent parmi les principaux perdants de cette mise à jour, reculant respectivement de six et huit places. Pour d’autres, comme le Bénin, le bilan est celui de la stagnation.

Les Guépards conservent leur 92ème place mondiale, une stabilité qui interroge les analystes sur la capacité de certaines sélections à suivre la courbe de croissance très rapide du football africain. Pour ces équipes, l’absence de performances notables lors des phases finales de la CAN crée un fossé de plus en plus large avec l’élite du continent.

Une domination mondiale toujours menée par l’Espagne

Malgré ce remue-ménage provoqué par le football africain, le podium mondial reste inchangé au sommet. L’Espagne conserve son fauteuil de leader international, talonnée par l’Argentine et la France. Néanmoins, l’entrée du Maroc dans le Top 10 et la proximité immédiate du Sénégal avec les dix meilleures nations suggèrent que l’écart entre l’Afrique et le reste du monde continue de se réduire. Les prochaines échéances internationales seront cruciales pour confirmer si cette progression historique des sélections africaines peut s’inscrire dans la durée.