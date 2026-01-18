Football africain : la CAF acte la fin du CHAN et lance la Ligue des nations

La Confédération africaine de football a officialisé la suppression du Championnat d’Afrique des Nations, en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Jugée économiquement non viable, cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux disparaît après plus d’une décennie d’existence. Pour lui succéder, l’instance continentale prévoit le lancement d’une Ligue des nations africaine, organisée chaque année entre les sélections nationales.

Le paysage du football africain vient de subir un séisme majeur. En marge de la finale de la CAN 2025, la Confédération Africaine de Football a officialisé une décision qui fera date : la suppression pure et simple du Championnat d’Afrique des Nations. Cette compétition, qui mettait exclusivement à l’honneur les joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs, appartient désormais au passé.

Une rupture motivée par des impératifs économiques

Le président de l’instance dirigeante, Patrice Motsepe, n’a pas usé de langue de bois pour justifier ce choix radical. Selon le dirigeant sud-africain, le CHAN n’était plus viable dans le contexte actuel. Il a notamment souligné que l’organisation de ce tournoi représentait une perte financière pour la CAF.

Pour le sommet du football continental, la priorité est désormais de rationaliser le calendrier et de se concentrer sur des événements capables de générer une réelle rentabilité tout en servant les intérêts globaux du sport sur le continent.

L’émergence d’un nouveau format avec la Ligue des nations

En lieu et place de la vitrine locale qu’était le CHAN, la CAF s’apprête à lancer la Ligue des nations africaine. Ce nouveau projet se veut plus ambitieux et plus régulier. Il concernera l’ensemble des 54 nations membres de la confédération, qui s’affronteront désormais chaque année.

Le format prévoit des confrontations organisées par zones géographiques durant les fenêtres internationales de la FIFA. À l’issue de ces phases de groupes, les vainqueurs de chaque zone se disputeront le titre lors d’une phase finale.

Un tournant pour le football du continent

Cette réforme marque la fin d’une époque pour les joueurs locaux, qui perdent leur tournoi de prédilection, mais elle ouvre la porte à une restructuration profonde du calendrier africain. En alignant ses compétitions sur les standards internationaux de la Ligue des nations, la CAF espère offrir plus de visibilité et de compétitivité à ses sélections.

Patrice Motsepe a d’ailleurs rappelé que son rôle était de prendre des décisions courageuses, à l’instar du maintien de la Coupe d’Afrique des Nations tous les quatre ans, pour garantir l’avenir et l’efficacité du football africain sur la scène mondiale.