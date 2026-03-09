Visite du Pape Léon XIV au Cameroun : entre espoir de réconciliation et scepticisme

Le Pape Léon XIV est attendu au Cameroun du 15 au 18 avril 2026. Quatrième visite pontificale dans le pays, ce déplacement suscite autant d’espérance que d’interrogations chez les Camerounais, confrontés à de profondes tensions sociales et politiques.

La confirmation de la visite du Pape Léon XIV au Cameroun, du 15 au 18 avril 2026, a été très bien accueillie. Malgré de nombreuses difficultés auxquelles font face les populations dans le triangle national, les Camerounais, toutes chapelles politiques et religieuses confondues, à les entendre parler, comptent réserver un accueil semblable à l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.

L’Église camerounaise appelle à la prière et à la réconciliation

Selon Monseigneur Andrew Nkea, archevêque de Bamenda et président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, « la visite du Pape Léon XIV est considérée comme un moment important pour l’Église catholique au Cameroun et pour le pays en général, car elle pourrait contribuer à apaiser les tensions sociales et politiques actuelles ».

« J’invite les Camerounais à accueillir le souverain pontife avec les yeux positifs, en considérant sa visite comme une action de Dieu en faveur de la population camerounaise. J’encourage également les fidèles à se préparer spirituellement à cet événement par la prière et la réconciliation », ajoute-t-il.

« Notre pays a besoin de la réconciliation. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas de signes pour cette réconciliation. Nos jeunes ont besoin d’emplois, mais rien n’est fait pour cela », indique Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala. « Il n’est pas possible de vivre en permanence avec la colère », conclut-il.

Une quatrième visite pontificale qui laisse aussi place au doute

« Pour le moment, je ne peux rien dire de bon concernant la visite du Pape Léon XIV chez nous. Tenez, le Cameroun a déjà reçu trois visites pontificales : 1985 et 1995, le pape Jean-Paul II, 2009, le pape Benoît XVI. Et en 2026, le pape Léon XIV viendra. Tous ces messagers de Dieu viennent toujours dans un contexte de vives tensions sociales et politiques », déclare le patriarche Jeannot K.

« Depuis lors, qu’est-ce qui a changé ? Est-ce cette quatrième visite apostolique qui va tout arranger dans un pays où on ne sait par quel bout commencer ? Le bilan est vivement attendu après le séjour du pape en terre africaine en général et camerounaise en particulier », ajoute-t-il.

« Je considère l’arrivée du pape chez nous comme un antichoc. Le locataire d’Étoudi, qui ne sillonne pas le pays, ira-t-il à Bamenda ? Si les cœurs sont endurcis, les grandes prières et campagnes d’évangélisation pendant quatre jours peuvent-elles avoir un effet positif ? », s’interroge le politologue Philippe L.

« Néanmoins, le peuple camerounais, sans distinction de rang social, dans son entièreté, fonde beaucoup d’espoir sur la visite prochaine du souverain pontife dans notre pays », conclut-il.

Pour la visite apostolique du Pape Léon XIV au Cameroun, le programme prévoit :

Le 15 avril 2026 : messe au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé

Le 16 avril 2026 : rencontre avec les communautés locales de Bamenda

Le 17 avril 2026 : rencontre avec les acteurs du monde du travail à Douala

Le 18 avril 2026 : audience avec les évêques du Cameroun

Cette étape marquera la fin du séjour du souverain pontife au Cameroun.