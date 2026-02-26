L’Algérie, première étape historique de la tournée africaine du pape Léon XIV

Le Vatican vient de confirmer la première visite officielle du pape Léon XIV en Afrique, qui débutera en Algérie du 13 au 15 avril. Un événement sans précédent : jamais un souverain pontife ne s’était rendu dans ce pays. Placé sous le signe du dialogue islamo-chrétien et de l’héritage de saint Augustin, ce déplacement revêt une portée à la fois spirituelle, diplomatique et culturelle majeure.

Un voyage historique sur le sol algérien

Par un communiqué officiel, le Saint-Siège a dévoilé l’itinéraire de la première tournée africaine du pape Léon XIV. C’est l’Algérie qui ouvrira ce périple, du 13 au 15 avril, avec des étapes à Alger et à Annaba. Le souverain pontife poursuivra ensuite sa route vers le Cameroun (15-18 avril), l’Angola (18-21 avril) et la Guinée équatoriale (21-23 avril). Mais c’est bien l’étape algérienne qui concentre l’attention : Léon XIV devient le premier pape de l’histoire à fouler le sol algérien, concrétisant un souhait qu’il avait formulé dès le mois de décembre.

Si ce voyage constitue sa première visite en Afrique en tant que chef de l’Église catholique, le continent ne lui est pas inconnu. En tant que cardinal préfet du dicastère des évêques et prieur général de l’Ordre de Saint-Augustin, il s’était déjà rendu au Kenya et en République démocratique du Congo. C’est précisément son lien avec l’ordre augustinien qui éclaire le choix de l’Algérie comme première destination.

Sur les traces de saint Augustin, enfant de l’Algérie

Le point d’orgue de cette étape sera l’hommage rendu à saint Augustin. Né en 354 à Thagaste, l’actuelle Souk Ahras, et évêque d’Hippone, aujourd’hui Annaba, il demeure l’un des piliers de la pensée chrétienne et de la philosophie occidentale. Voir le successeur de Pierre fouler la terre qui a vu naître l’auteur des Confessions confère à ce déplacement une dimension filiale et intellectuelle rare. C’est le rappel qu’un christianisme africain a profondément façonné l’histoire universelle.

Contrairement aux idées reçues, le christianisme possède des racines millénaires en Afrique du Nord. Avant l’expansion de l’islam, la région constituait un épicentre de la pensée chrétienne antique. L’Algérie assume aujourd’hui pleinement cet héritage pluriel, amazigh, arabe, ottoman et chrétien, en l’intégrant à son patrimoine national. La visite pontificale vient valider cette profondeur historique et cette volonté de préservation mémorielle.

Un signal puissant pour le dialogue islamo-chrétien

La venue du pape s’inscrit dans le prolongement du Document sur la Fraternité humaine signé à Abou Dabi, qui ambitionne de bâtir des ponts entre chrétiens et musulmans. En choisissant l’Algérie comme première étape, le Vatican salue un pays qui inscrit le respect des cultes dans sa Constitution et qui lutte activement contre les dérives extrémistes.

Pour la diplomatie algérienne, cette visite conforte l’image d’un État carrefour entre la Méditerranée et l’Afrique, capable de porter un message d’ouverture et de coexistence religieuse sur la scène internationale.

Une portée politique et culturelle majeure

Sur le plan intérieur, ce déplacement adresse un message de sérénité aux minorités religieuses comme à la communauté internationale. L’Algérie démontre qu’elle assume pleinement son rapport au fait religieux et qu’elle prône une stabilité régulée. À l’heure des tensions mondiales, ce signal envoyé depuis l’Afrique du Nord rappelle que les religions peuvent être des vecteurs de paix et non de fracture.

Au-delà de l’Algérie, la suite de la tournée pontificale portera également des messages forts, notamment au Cameroun où Léon XIV se rendra dans la ville de Bamenda, en proie à une crise qui dure depuis près de dix ans, puis en Angola et en Guinée équatoriale. Mais c’est bien depuis Alger et Annaba que le ton de ce voyage sera donné : celui du dialogue, de la mémoire et de la fraternité.