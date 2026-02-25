Voyage du Pape en Afrique : Algérie, Cameroun, Angola… une tournée historique sous le signe du dialogue

Le souverain pontife s’apprête à effectuer une tournée en Afrique. A travers ce périple, le Vatican mise sur une présence forte et visible. Une stratégie diplomatique et pastorale ambitieuse, visant à consolider les relations avec les Églises locales. Il s’agira pour le Pape Léon XIV d’encourager la coexistence interreligieuse et soutenir les peuples confrontés à des crises internes.

Le Pape effectuera, en avril 2026, une tournée africaine qui le conduira en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Ce déplacement de dix jours, du 13 au 23 avril, s’annonce comme l’un des temps forts du pontificat du Pape Léon XIV. Dialogue interreligieux, mémoire des martyrs et appels à la paix dans des pays traversés par des tensions politiques. Ce voyage apostolique en Afrique revêt une grande portée diplomatique et spirituelle.

Algérie : une première historique pour un pape en terre d’islam

Première étape de ce voyage pontifical 2026 : l’Algérie, du 13 au 15 avril, avec des visites prévues à Alger et Annaba. Il s’agira de la toute première visite d’un pape dans ce pays du Maghreb où l’islam est religion d’État. Ce déplacement et une nouvelle étape dans les relations entre le Saint-Siège et Alger. En décembre dernier, Léon XIV avait exprimé son souhait de se rendre en Algérie « pour visiter les lieux de vie de Saint-Augustin mais aussi pour poursuivre le dialogue et tisser des liens entre les mondes chrétien et musulman ».

Cette référence à Augustin d’Hippone n’est pas anodine. Né en 354 dans l’actuelle région de Souk Ahras, le grand penseur chrétien fut évêque d’Hippone, aujourd’hui Annaba, ville inscrite au programme papal. La dimension symbolique de cette visite est forte. L’Algérie reste marquée par l’histoire douloureuse des moines cisterciens de Tibhirine, enlevés en mars 1996 durant la guerre civile. Leur mort, annoncée le 23 mai par le Groupe islamique armé, demeure entourée de zones d’ombre.

Signature à Abou Dhabi du Document sur la fraternité humaine

Béatifiés en 2018, ces religieux incarnent un témoignage de foi et de fraternité que le pape pourrait évoquer lors de son séjour. Ce voyage en Algérie s’inscrit dans la continuité des efforts de dialogue islamo-chrétien engagés par ses prédécesseurs. En mars 2021, le Pape François s’était rendu en Irak pour promouvoir la coexistence entre religions. Plus tôt, en 2019, il avait signé à Abou Dhabi le Document sur la fraternité humaine avec le grand imam d’Al-Azhar. Sa Sainteté Léon XIV semble vouloir inscrire son pontificat dans cette dynamique d’ouverture vers le monde musulman.

Ses prédécesseurs ont également marqué l’histoire par leurs déplacements en Afrique. Le Pape Jean Paul II a visité l’Algérie en 1985, mais sans se rendre à Annaba, et s’est rendu à plusieurs reprises au Cameroun et en Angola. Quant au Pape Benoît XVI, il avait effectué un voyage remarqué au Cameroun et en Angola en 2009, axé sur la réconciliation et la justice sociale. Après l’Algérie, le Pape se rendra au Cameroun du 15 au 18 avril 2026, avec des étapes à Yaoundé, Bamenda et Douala.

Cameroun et Angola : appels à la paix dans un contexte tendu

Le pays traverse une crise politique et sécuritaire, notamment dans les régions anglophones. Selon un communiqué du Vatican, la visite de Léon XIV sera l’occasion de lancer un appel fort à la paix, au dialogue national et à la cohésion sociale dans un paysage religieux en pleine recomposition. Du 18 au 21 avril, le souverain pontife poursuivra sa tournée en Angola, avec des visites à Luanda, Muxima et Saurimo. Là aussi, le contexte politique est marqué par une contestation sociale importante.

En 2009, le défunt Pape Benoît XVI avait déjà exhorté les autorités angolaises à renforcer la justice et la transparence. sa Sainteté Léon XIV pourrait s’inscrire dans cette dynamique, en mettant l’accent sur la gouvernance, la jeunesse et la lutte contre les inégalités. La dernière étape de ce voyage du Pape en Afrique le conduira en Guinée équatoriale, du 21 au 23 avril 2026. Il visitera Malabo, Mongomo et Bata. Ce pays d’Afrique centrale, à majorité chrétienne, occupe en effet une place stratégique dans la région.