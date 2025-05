Léon XIV, un pontife entre Amériques et Afrique

Premier pape américain, l’augustinien Robert Francis Prevost, 69 ans, entend tourner Rome vers les “périphéries” où prospère déjà l’Église africaine. Son histoire mêle héritage d’Hippone, mission au Pérou et attention aux luttes sociales d’un continent en plein essor.

Élu le 8 mai 2025, l’ex-préfet du Dicastère pour les évêques a pris le nom de Léon XIV sous les vivats d’une place Saint-Pierre noire de monde, devenant le 267ᵉ successeur de Pierre et le premier pontife né aux États-Unis. Mais avant Rome, Prevost a dirigé l’Ordre de Saint-Augustin, communauté inspirée du docteur africain Augustin d’Hippone ou Saint Augustin l’Algérien ; il en est le premier représentant à monter sur le trône de Saint-Pierre.

Une filiation inattendue renforce encore ce lien : d’après des généalogistes louisianais, ses ancêtres compteraient des Afro-Créoles affranchis au XIXᵉ siècle, faisant de Léon XIV le premier pape à porter une part d’ascendance africaine depuis quinze siècles.

Par ailleurs, envoyé en 1985 comme jeune religieux au nord du Pérou, il y a passé près de vingt ans, sillonnant les villages andins, défendant les paysans contre la violence politique et obtenant la nationalité péruvienne. Ces saisons missionnaires ont forgé sa réputation de pasteur proche des petites gens. Une position qui le rapproche largement de l’Afrique.

Justice sociale et espérances africaines

Robert Francis Prevost a aussi été plusieurs fois en Afrique. Cardinal encore, il inaugurait le 10 décembre 2024 la chapelle du séminaire augustinien de Karen, à Nairobi : « La Parole est esprit et vie ; ouvrez-lui votre porte », lançait-il aux séminaristes kényans avant d’étendre son périple à Dodoma et Ouagadougou, auprès de communautés confrontées au djihadisme.

Son choix du nom « Léon » renvoie clairement à Léon XIII, auteur en 1891 de Rerum Novarum, texte fondateur de la doctrine sociale de l’Église sur les droits des travailleurs ; un message qui trouve un écho particulier dans une Afrique jeune, urbaine avec du sous emploi.

La Conférence épiscopale d’Afrique australe nes’y est pas trompé, saluant « un pasteur qui connaît nos routes rouges de latérite », promettant un soutien « inconditionnel » à son pontificat. Au-delà des pratiquants, nombre d’acteurs civils voient dans ce pape polyglotte — et hispanophone grâce à Lima — un médiateur potentiel sur la scène des conflits et des migrations intra-africaines. Il est attendu dans la continuité de François sur cette question essentielle des mligrants.

Le contexte lui est favorable sur le continent : avec 281 millions de fidèles, soit environ un catholique sur cinq dans le monde, l’Afrique est le moteur démographique de l’Église et aspire à peser davantage dans sa gouvernance.

Au-delà du seul cercle catholique, Léon XIV apparaît déjà comme une figure pontificale capable de parler au continent des inégalités, de la paix et de la jeunesse. De Nairobi à Kinshasa, l’Afrique guette ses premières décisions — et se découvre plus que jamais proche du cœur de Rome.