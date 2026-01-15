Le Cameroun au programme de la première visite apostolique du pape Léon XIV en Afrique

Pour son premier voyage apostolique sur le continent africain, le pape Léon XIV, élu le 8 mai 2025, se rendra notamment au Cameroun et en Angola. Si cette tournée avait été annoncée fin octobre 2025 alors que la situation sociale au Cameroun demeurait tendue en raison de l’élection présidentielle en cours, aucune date n’avait alors été communiquée. Désormais, les contours du voyage se précisent : la période d’avril-mai 2026 est évoquée, avec une visite qui pourrait intervenir après la fête de Pâques, fixée au 5 avril 2026. D’autres sources mentionnent la date du 8 mai 2026.

Une tradition pontificale au Cameroun

La visite du pape Léon XIV au Cameroun s’inscrit dans une tradition bien établie. Si le pape François n’avait jamais foulé le sol camerounais, privilégiant la Centrafrique et la République démocratique du Congo lors de ses déplacements africains, ses prédécesseurs avaient fait de ce pays une destination majeure. Jean-Paul II y a effectué deux visites apostoliques, faisant du Cameroun l’un des rares pays à l’avoir accueilli à deux reprises : d’abord du 10 au 14 août 1985, puis du 14 au 19 septembre 1995, où fut célébrée la clôture du Synode consacré à l’Afrique, tenu à Rome en 1994. Benoît XVI, quant à lui, avait choisi le Cameroun pour son premier voyage en terre africaine, du 17 au 23 mars 2009.

Un contexte politique sensible

La visite du pape Léon XIV intervient alors que le Cameroun sort d’une crise postélectorale qui a profondément marqué le pays. L’élection présidentielle du 12 octobre 2025, qui a officiellement reconduit Paul Biya au pouvoir, a été contestée par l’opposition, entraînant des manifestations et des arrestations. Le calendrier de la visite pontificale a d’ailleurs fait l’objet d’âpres négociations entre le Saint-Siège et les autorités camerounaises, le gouvernement devant également organiser des élections législatives et municipales au printemps 2026.

Malgré ce contexte, les visites des souverains pontifes au Cameroun ont toujours été empreintes de la reconnaissance de la place centrale du catholicisme dans ce pays. Avec environ 70% de la population qui est chrétienne, le Cameroun occupe une position importante au cœur du catholicisme africain, ce qui renforce les liens privilégiés unissant le Vatican et Yaoundé.

Une tournée africaine d’envergure

Le Cameroun ne sera pas la seule étape de ce premier voyage africain. « Je tiens à vous informer que le Saint-Père, le pape Léon XIV, a l’intention de se rendre sur le continent africain et que l’Angola figure également au programme de ce voyage », a indiqué le nonce apostolique, Mgr Kryspin Dubiel, lors d’une conférence de presse à Luanda. L’Angola, ancienne colonie portugaise où les catholiques représentent 44 % de la population, avait déjà reçu Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2009.

Au-delà de ces deux étapes confirmées, le souverain pontife a exprimé le souhait de se rendre également en Algérie, un pays qu’aucun pape n’a encore visité. Membre de l’ordre des Augustins, dont il fut le prieur général de 2001 à 2013, Léon XIV aimerait visiter les lieux de vie de saint Augustin et poursuivre le dialogue entre les mondes chrétien et musulman. « Personnellement, j’espère aller en Algérie pour visiter les lieux de vie de saint Augustin, mais aussi pour poursuivre le dialogue et tisser des liens entre les mondes chrétien et musulman », avait-il confié aux journalistes lors de son retour de Beyrouth en décembre 2025. Cette étape n’a toutefois pas encore été officiellement confirmée par le Vatican. D’autres pays, comme la Guinée équatoriale, ont également été évoqués.

Les détails concernant les dates exactes et le programme de cette tournée africaine seront communiqués ultérieurement. Reste à savoir quels seront les thèmes abordés lors des échanges entre le souverain pontife et les autorités de Yaoundé, dans un pays où la réconciliation nationale et la justice sociale demeurent des enjeux majeurs.