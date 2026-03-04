Le Royaume-Uni suspend des visas étudiants pour deux pays d’Afrique

Le Royaume-Uni serre la vis sur l’immigration en ciblant deux pays africains, notamment le Cameroun et le Soudan. À partir du 26 mars, Londres suspendra l’octroi de certains visas étudiants pour des ressortissants jugés « à risque » en matière de demandes d’asile. Cette décision, annoncée par le ministère britannique de l’Intérieur, s’inscrit dans une stratégie de durcissement migratoire. Les autorités affirment vouloir mettre fin aux « abus » du système. Les chiffres des demandes d’asile atteignent des niveaux historiquement élevés.

Dans le détail, les étudiants originaires du Cameroun et du Soudan sont directement concernés par cette restriction, aux côtés d’autres nationalités. Les visas de travail qualifié pour certains profils seront également suspendus. Le gouvernement britannique justifie cette mesure par une forte augmentation des demandes d’asile déposées après une entrée légale sur le territoire avec un visa d’études. Une tendance qui alimente le débat politique outre-Manche, à l’heure où la question migratoire domine l’agenda national.

Londres cible les demandes d’asile en hausse depuis le Cameroun et le Soudan

Selon le Home Office, les demandes d’asile introduites par des étudiants issus de pays comme le Cameroun et le Soudan ont fortement progressé entre 2021 et 2025. Les autorités évoquent une hausse spectaculaire des requêtes déposées après l’arrivée sur le sol britannique avec un visa académique. Pour Londres, ce phénomène détournerait la finalité initiale des visas étudiants, conçus pour la formation et non pour l’installation durable via la procédure d’asile.

La ministre de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a défendu une « action drastique » afin de « protéger la générosité du pays ». Elle souligne que le coût du soutien aux demandeurs d’asile dépasserait quatre milliards de livres par an. Le gouvernement estime qu’il est nécessaire de « couper le problème à la source » en limitant l’accès aux visas pour les nationalités présentant un taux élevé de basculement vers la demande de protection internationale.

Une réforme migratoire soutenue par le gouvernement de Keir Starmer

Cette décision intervient dans un contexte politique sensible au Royaume-Uni. Le gouvernement travailliste dirigé par Keir Starmer a promis de réduire à la fois l’immigration légale et illégale. Sous pression d’une opinion publique préoccupée par les traversées de la Manche et la saturation du système d’asile, l’exécutif multiplie les annonces fortes. La réforme globale vise à reprendre le contrôle des flux migratoires tout en rationalisant les dépenses publiques.

Les chiffres récents montrent que les demandes d’asile ont atteint un pic en 2024, avant un léger recul en 2025. Toutefois, le volume reste élevé, alimentant les tensions politiques. Le parti anti-immigration Reform UK gagne en influence, poussant les grands partis à adopter des positions plus fermes. Dans ce climat, la suspension des visas pour certains étudiants camerounais et soudanais apparaît comme un signal politique destiné à rassurer une partie de l’électorat.

Statut de réfugié temporaire et résidence permanente repoussée

Au-delà des visas étudiants, la réforme migratoire britannique modifie en profondeur le statut des réfugiés. Désormais, la protection accordée aux nouveaux demandeurs sera limitée à 30 mois renouvelables, contre cinq ans auparavant. Le gouvernement envisage également d’allonger considérablement le délai d’accès à la résidence permanente, pouvant aller jusqu’à vingt ans dans certains cas. Objectif : rendre le Royaume-Uni moins attractif pour les migrations irrégulières.

Pour les ressortissants du Cameroun et du Soudan, ces changements pourraient compliquer davantage les perspectives d’installation durable. Les deux pays connaissent pourtant des crises sécuritaires et politiques persistantes, susceptibles de motiver des demandes de protection internationale. Des ONG de défense des droits humains alertent sur le risque de pénaliser des étudiants authentiques cherchant à fuir des situations instables tout en poursuivant des études supérieures.

Le Royaume-Uni reste l’une des destinations universitaires les plus prisées au monde, grâce à ses établissements réputés. Sans compter la valeur internationale de ses diplômes. La suspension des visas étudiants pour certains profils pourrait rediriger les candidats vers d’autres pays anglophones comme le Canada ou l’Australie. À court terme, la mesure devrait entrer en vigueur le 26 mars.