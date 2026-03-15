Le Sénégal règle une facture de 471 millions de dollars pour rassurer les marchés

Fidele K

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Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye
Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye

Le Sénégal tente de rassurer les marchés financiers internationaux. Le gouvernement a procédé au paiement anticipé de 471 millions de dollars au titre de sa dette extérieure afin d’écarter tout risque de défaut. Cette décision intervient dans un contexte de forte attention des investisseurs après la révélation d’une dette publique non déclarée ces dernières années. En honorant ses engagements avant échéance, Dakar cherche à restaurer sa crédibilité financière.

Dakar vient d’envoyer un signal fort à la communauté financière internationale. Avant l’échéance fatidique du 13 mars 2026, le gouvernement sénégalais a procédé au paiement anticipé de 471 millions de dollars au titre de sa dette extérieure. Cette opération, relayée par l’agence Bloomberg, vise à écarter tout risque de défaut de paiement et à stabiliser une crédibilité mise à mal par des révélations budgétaires récentes.

Un règlement stratégique sur plusieurs devises

Le paiement, exécuté par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), s’est articulé autour de deux axes majeurs de la dette souveraine. Une enveloppe de 380 millions d’euros a été transférée aux détenteurs d’euro-obligations dont l’échéance finale est prévue pour 2028.

En parallèle, 33 millions de dollars ont été versés pour des obligations libellées en dollars arrivant à maturité en 2048. Ces montants couvrent non seulement le remboursement du principal, mais aussi les intérêts dus, prouvant la capacité de mobilisation immédiate du Trésor sénégalais malgré les tensions de trésorerie.

Sortir de l’ombre de la dette cachée

Cette démarche intervient dans un contexte de transparence retrouvée pour le régime de Bassirou Diomaye Faye. En septembre 2024, la révélation d’une dette non déclarée par l’administration précédente, estimée à près de 7 milliards de dollars, avait provoqué une onde de choc.

Cette découverte avait entraîné la suspension du programme d’aide du Fonds monétaire international (FMI) et compliqué l’accès du pays aux financements extérieurs. Pour régler cette nouvelle facture de 471 millions sans l’appui immédiat du FMI, Dakar a dû solliciter les ressources du marché régional des capitaux de l’Afrique de l’Ouest.

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Une crédibilité financière encore sous surveillance

Si ce paiement anticipé évite une dégradation immédiate de la note souveraine, la situation reste délicate. Les analystes de JPMorgan Chase & Co. soulignent que les rendements des obligations sénégalaises demeurent nettement plus élevés que ceux des bons du Trésor américain, signe que le risque pays reste perçu comme important par les marchés.

Pour redresser durablement la barre, le gouvernement s’est engagé dans une cure d’austérité drastique. Cela inclut la suppression de 19 agences gouvernementales, une mesure censée générer une économie de 98 millions de dollars tout en rationalisant l’appareil d’État.

Vers une restructuration profonde du modèle budgétaire

L’objectif de Dakar est désormais de démontrer que la croissance économique et une meilleure collecte des recettes fiscales suffiront à combler l’ardoise héritée du passé. En multipliant les gestes de bonne volonté financière, le Sénégal espère renouer rapidement un dialogue serein avec le FMI et faire baisser les taux d’intérêt sur ses futurs emprunts.

La gestion rigoureuse de ce « mur de la dette » sera le principal test pour l’administration actuelle, qui mise sur la souveraineté économique pour stabiliser les finances publiques à long terme.

Fidele K
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Fidèle K est journaliste et rédactrice spécialisée, passionné par l'Afrique et ses dynamiques politiques, culturelles et sociales. A travers ses articles pour Afrik, elle met en lumière les enjeux et les réalités du continent avec précision et engagement.
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