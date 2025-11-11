Crise au Cameroun : le ministre de l’Administration territoriale en mission de paix dans le Grand Nord

Quatre jours après la prestation de serment du président Paul Biya, le Cameroun reste traversé par de fortes tensions post-électorales. Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a entamé une tournée dans le Grand Nord pour apaiser les esprits. Sa mission : transmettre un message de paix et réaffirmer l’autorité de l’État. Ces déplacements interviennent dans une région toujours en ébullition.

Mais sur le terrain, la contestation ne faiblit pas. Elle est attisée par les partisans de l’opposant Issa Tchiroma Bakary.

Une tournée sous haute tension

Le déplacement du ministre Atanga Nji a débuté à Ngaoundéré (Adamaoua). Il s’est ensuite poursuivi à Maroua (Extrême-Nord) avant de se terminer à Garoua (Nord). Cette tournée intervient dans un contexte politique bouillant. Ces régions comptent parmi les plus impactées par les tensions post-électorales qui ont suivi le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025.

La situation s’est aggravée avec le refus de l’opposant Issa Tchiroma Bakary, déclaré deuxième de la présidentielle avec 53,66 % des suffrages, de reconnaître la victoire du président Biya. L’opposant revendique la victoire. Il a aussi lancé un ultimatum de 48 heures aux autorités pour la libération « sans conditions » des citoyens interpellés dans la région ces dernières semaines.

Message de paix contre discours de chaos

Durant ses réunions avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, le ministre Paul Atanga Nji a insisté sur l’importance d’assurer la quiétude. Il a aussi rappelé la nécessité de protéger les biens et les personnes.

À Maroua, capitale de l’Extrême-Nord, il s’est fait le porte-parole du message de paix de Paul Biya. Il a appelé les populations à soutenir les actions du chef de l’État. Sans nommer directement Issa Tchiroma Bakary, le ministre a fermement dénoncé ce qu’il a qualifié de « mensonges et discours de haine qui profilèrent sur les réseaux sociaux, entretenus par des politiciens irresponsables qui prônent le chaos ».

Un accueil controversé

Cette tournée n’a pas été sans heurts. Des groupes de jeunes se réclamant du Nord ont diffusé plusieurs messages affirmant que le ministre Atanga Nji n’était « pas le bienvenu » dans la région. Ces jeunes ont accusé le membre du gouvernement d’être le « responsable des arrestations et détentions arbitraires » et des « intimidations et harcèlement » enregistrés dans le septentrion au cours de la période électorale. La dernière étape de la visite à Garoua, fief d’Issa Tchiroma Bakary, est particulièrement surveillée. L’ultimatum de 48 heures lancé par l’opposant prend fin ce même mardi soir. La manière dont les autorités camerounaises répondront à cette menace sera décisive pour la suite du climat politique.