Le voyage secret du Président de Madagascar : menaces, Blackwalter et contrôle de l’or

Le président malgache Michael Randrianirina est sorti du silence après un déplacement discret à Dubaï, effectué alors que s’ouvrait la concertation nationale annoncée par le pouvoir. Le chef de l’État invoque des menaces persistantes contre sa sécurité pour justifier ce voyage tenu secret. Sur place, il a notamment rencontré Erik Prince, fondateur de la société de sécurité privée Blackwalter, autour de projets liés au contrôle des frontières et des douanes.

Le Président de la Refondation de la République de Madagascar, Michael Randrianirina, a brisé le silence ce lundi 15 décembre concernant son récent et très discret voyage à Dubaï la semaine dernière. Son absence remarquée, alors que débutait la concertation nationale qu’il avait promise, avait alimenté de nombreuses rumeurs. Le chef de l’État a justifié cette discrétion par des impératifs de sécurité personnelle, tout en révélant la nature « bénéfique » de ses rencontres aux Émirats arabes unis.

La sécurité, motif d’un déplacement en catimini

Face aux médias, en marge d’une remise de dons, le colonel Randrianirina a concédé que son voyage éclair de moins de 48 heures s’était déroulé dans le secret le plus total. Il a expliqué que cette absence de communication était une mesure de précaution vitale.

« Si j’ai protégé ma vie en ne communiquant pas sur mon déplacement, c’est bien parce que ces menaces existent toujours. Il y a encore des personnes qui veulent attenter à ma vie, sans que l’on sache précisément qui elles sont », a déclaré celui qui est arrivé au pouvoir à la mi-octobre. Il a également fait allusion à l’entrée d’armes sur l’île et à la volonté de certains acteurs de déstabiliser le pays. Ces propos font écho à la prétendue tentative de coup d’État déjouée début novembre.

Le Président a rappelé qu’il n’était pas le seul chef d’État à se déplacer discrètement, notant d’ailleurs que son prédécesseur, Andry Rajoelina, se trouverait également aux Émirats arabes unis.

Rencontre avec Erik Prince : un œil sur les douanes

Au-delà de l’aspect sécuritaire, Michael Randrianirina a levé le voile sur une rencontre majeure à Dubaï. Il a confirmé avoir discuté avec l’Américain Erik Prince, le patron de la société privée de sécurité Blackwalter (anciennement Blackwater), un sous-traitant controversé de l’armée américaine.

L’objet principal des négociations concerne la sécurité et le contrôle des frontières. Le président-militaire a révélé qu’Erik Prince disposait d’un logiciel de pointe. « Erik Prince détient un logiciel permettant de surveiller des douanes dans les ports et aéroports, avec un suivi en temps réel de tout ce qui s’y passe. Nous sommes en négociation à ce sujet », a-t-il précisé. L’acquisition d’un tel outil témoignerait de la volonté du nouveau pouvoir de renforcer le contrôle sur les flux entrants et sortants du pays.

Contrôler les ressources nationales

Le chef de l’État malgache a par ailleurs assuré que la visite était globalement « bénéfique » pour le pays, évoquant d’autres rencontres avec des investisseurs. Ces discussions se sont notamment focalisées sur la gestion et la valorisation des ressources naturelles de Madagascar.

Michael Randrianirina a mentionné des réflexions sur la création d’une banque minérale et l’établissement d’une raffinerie d’or. L’objectif affiché est de « contrôler la sortie de l’or de Madagascar », un enjeu économique majeur pour l’île souvent confrontée au trafic illicite de ce précieux métal. Il a également fait état d’une rencontre avec une entreprise proposant de transformer l’air en eau, un projet potentiellement vital pour l’accès à l’eau potable.

Le voyage de Michael Randrianirina à Dubaï, bien que court et controversé dans sa forme, semble donc avoir posé les bases de discussions stratégiques pour la sécurité et l’économie du pays. Les résultats concrets de ces négociations devront désormais être scrutés attentivement.