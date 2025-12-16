Le Sénégal prend la tête de la CEDEAO pour la période 2026-2030 : une première historique

Le Sénégal présidera la Commission de la CEDEAO pour les quatre prochaines années, une première historique pour ce pays ouest-africain. Désigné dimanche lors du 68ᵉ sommet ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement à Abuja, le Sénégal entame un mandat décisif marqué par les défis de la cohésion régionale et le retrait des pays du Sahel.

Cette nomination confirme la reconnaissance du rôle de premier plan joué par Dakar au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le président Bassirou Diomaye Faye dirigera désormais les travaux d’une organisation confrontée à des remous politiques et institutionnels, notamment après la sortie du Mali et du Burkina Faso, deux membres de l’UEMOA avec lesquels le Sénégal partage un espace économique et monétaire commun.

Une consécration du leadership sénégalais

Dans un communiqué, le ministère sénégalais des Affaires étrangères a salué un « succès diplomatique de premier plan », mettant en avant le leadership affirmé de Bassirou Diomaye Faye. Cette victoire consolide, selon le texte, « la crédibilité du Sénégal et son engagement constant en faveur de l’intégration régionale, du renforcement communautaire et du développement harmonieux de la région ouest-africaine ».

Le choix du Sénégal à la tête de la CEDEAO illustre ainsi la confiance renouvelée des États membres et l’importance du pays dans la recherche d’une stabilité politique et économique durable en Afrique de l’Ouest.

Des défis régionaux complexes

À la tête de la Commission de la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye devra relever plusieurs défis majeurs, à commencer par la préservation de l’unité régionale et la relance du dialogue avec les pays du Sahel, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Mandaté en 2024 pour renouer le contact avec l’AES, le président sénégalais devra poursuivre ses efforts diplomatiques pour ramener ces pays à la table de l’organisation, alors que la CEDEAO reste fragilisée par les coups d’État récents, notamment au Bénin et en Guinée-Bissau.

Ce mandat sonne donc comme une opportunité stratégique pour le Sénégal d’affirmer son rôle moteur dans la construction d’une Afrique de l’Ouest plus intégrée, résiliente et politiquement stable.