Nigeria-Gambie : une alliance numérique pour booster l’innovation ouest-africaine

Le Nigeria et la Gambie envisagent de conjuguer leurs efforts pour accélérer leur transition numérique. À l’occasion du Gitex Africa, grand rendez-vous technologique tenu à Marrakech du 14 au 16 avril 2025, les représentants des deux pays ont ouvert un dialogue stratégique autour d’une coopération numérique ambitieuse.

Cette volonté commune s’inscrit dans un contexte global de digitalisation rapide, où les nations africaines cherchent à capter les bénéfices d’un écosystème numérique porteur de croissance, d’emplois et de souveraineté technologique.

Le Nigeria, mentor numérique pour une Gambie en devenir

Leader incontesté de la tech en Afrique de l’Ouest, le Nigeria se propose d’accompagner la Gambie dans le développement de son infrastructure numérique encore balbutiante. Kashifu Inuwa Abdullahia, directeur général de la NITDA (Agence nigériane de développement des technologies de l’information), a mis en avant l’importance d’un environnement réglementaire propice à l’émergence de startups locales. À travers une approche basée sur le partage de savoir-faire et le transfert de technologies, Abuja entend jouer un rôle moteur dans la structuration de l’écosystème tech gambien.

Des incitations fiscales pour attirer les investisseurs

Au cœur des discussions, une proposition clé : la mise en place d’exonérations fiscales pour les jeunes entreprises technologiques gambiennes. Ce levier incitatif, suggéré par la partie nigériane, viserait à rendre la Gambie plus attractive pour les investisseurs étrangers tout en stimulant la création locale. En ciblant ces mesures sur les startups innovantes, les deux pays espèrent faciliter l’émergence de champions technologiques régionaux et favoriser la circulation des capitaux comme des talents.

Vers une dynamique régionale plus intégrée ?

Ce rapprochement entre le Nigeria et la Gambie pourrait préfigurer une dynamique plus large de coopération numérique au sein de la CEDEAO. L’idée d’unir les forces pour bâtir un marché technologique régional cohérent prend de l’ampleur, dans un contexte où les défis (connectivité, formation, réglementation) dépassent les frontières nationales. En s’engageant dans cette collaboration, Abuja et Banjul ouvrent la voie à une approche collective, plus résiliente, de la transformation digitale en Afrique de l’Ouest.