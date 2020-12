L’OL est ses africains parfaitement lancés dans leur mission pour retrouver l’Europe

Qui va bien pouvoir stopper l’Olympique Lyonnais ? Invaincus depuis le 15 septembre dernier et un déplacement au Stade de la Mosson (1-2), les Gones sont sur une série de 12 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Troisième de Ligue 1, Lyon est pleinement dans son objectif de la saison : retrouver la Ligue des Champions.



S’il y a bien un club qui a payé au prix fort la fin précoce du championnat la saison passée, au bout de 28 journées, c’est bien l’Olympique Lyonnais. Après un mauvais départ sous Sylvinho et de nombreux points de retard au classement, l’OL a remis le pied à l’étriller en Ligue 1, sans jamais être parfaitement transcendant, grâce à Rudi Garcia. L’entraîneur, arrivé au mois d’octobre 2019, a permis aux Lyonnais de retrouver la première partie de tableau durant l’année mais la fin du championnat écourté pour cause de Covid-19, à la 28ème journée a placé Lyon à la 7ème place.

Malgré l’énorme volonté de Jean-Michel Aulas, le président, de poursuivre la saison pour obtenir une place européenne, l’OL a été contraint de stopper sa série de 20 saison consécutive avec une qualification en coupe d’Europe. Lyon avait espéré remporter le dernier ticket en Ligue Europa avec un succès en Coupe de la Ligue mais les Gones ont échoué face au PSG en finale au mois de juillet. Malgré cet échec, les Lyonnais ont fait front et ont réalisé un Final-8 de Ligue des Champions de très haut niveau pour se hisser jusqu’en demi-finale, en éliminant la Juventus puis Manchester City. Finalement, les Rhodaniens se sont inclinés face au futur champion d’Europe, le Bayern Munich.

Mais cette déception européenne a permis aux Lyonnais de relever la tête et de lancer pleinement leur saison. Après quelques matchs de rodage, les Gones sont désormais presque injouables en championnat, avec une série de 12 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Revenu au sommet, l’OL a manqué de peu sa 6ème victoire d’affilée ce mercredi contre Brest (2-2), avec une égalisation bretonne au bout du temps additionnel sur pénalty. Les joueurs africains sontnen réussite en ce début de saison, à l’image des bonnes prestations du Camerounais Karl Toko Ekambi (7 buts, 4 passes décisives en 13 matchs), des Ivoiriens Maxwel Cornet (1 but, 2 passes en 14 matchs) et de Sinaly Diomandé (12 matchs) ou encore de la belle surprise le Zimbabwéen Tino Kadwere (5 buts, 1 passe en 14 matchs).

Qu’importe, Lyon est en forme et luttera jusqu’au bout pour cette place en Ligue des Champions. L’OL tentera d’ailleurs de terminer cette année 2020 avec avec une victoire face à Nantes mercredi prochain. Match où les Lyonnais sont clairement favoris selon les paris foot. Rudi Garcia et les Gones sont donc en mission pour la reconquête d’une place européenne d’ici les prochains mois et la lutte avec Lille, le Paris Saint-Germain ou encore l’Olympique de Marseille promet d’être très intéressante. La Ligue 1 a de la concurrence cette saison, pour le plus grand bonheur des amoureux du football français.