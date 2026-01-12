Ère Canal+ : MultiChoice lance les candidatures pour les AMVCA 2026

Africa Magic, en partenariat avec MultiChoice, a officiellement lancé l’appel à candidatures pour la 12e édition des Africa Magic Viewers’ Choice Awards (AMVCA). Ce rendez-vous incontournable du cinéma et de la télévision africains s’ouvre cette année dans un contexte inédit marqué par le rachat du géant sud-africain par le groupe français Canal+.

Les créateurs de contenus de tout le continent sont invités à soumettre leurs œuvres dès maintenant. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette édition charnière.

Dates clés et inscriptions aux AMVCA 2026

Le portail de soumission est ouvert pour une durée limitée. Les professionnels du secteur (réalisateurs, producteurs, scénaristes) doivent impérativement respecter le calendrier suivant :

Période de soumission : Du 11 janvier au 15 février 2026.

Œuvres éligibles : Films et programmes diffusés ou projetés publiquement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Lieu de la cérémonie : Lagos, Nigeria (Mai 2026).

Site officiel pour postuler : africamagic.tv

32 Catégories et nouveautés régionales

Cette 12e édition affiche des ambitions panafricaines renforcées avec un total de 32 catégories de récompenses. Le processus de sélection se divise en deux volets :

18 catégories jugées par un panel de professionnels.

11 catégories soumises au vote populaire.

2 distinctions spéciales : Le Lifetime Achievement (carrière) et le Trailblazer Award (talent émergent).

L’ouverture vers l’Afrique du Nord et Centrale

Nouveauté majeure de 2026, l’organisation introduit deux catégories pour mieux refléter la diversité linguistique du continent :

Meilleur film en langue locale – Afrique du Nord

Meilleur film en langue locale – Afrique Centrale

Ces ajouts confirment la volonté d’élargir la représentation géographique au-delà des bastions traditionnels anglophones, une stratégie qui résonne avec la nouvelle structure de l’actionnariat.

L’impact du rachat de MultiChoice par Canal+

Cette 12e édition des AMVCA revêt une dimension historique. Elle est la première à se tenir depuis la finalisation, en septembre 2025, de l’acquisition de MultiChoice par le groupe Canal+, propriété de Vincent Bolloré.

Après un processus de deux ans et la validation du tribunal de la concurrence sud-africain en juillet 2025, Canal+ a pris le contrôle du leader de la télévision payante anglophone. Cette opération, valorisée à environ 2,5 milliards d’euros, a donné naissance à un géant mondial des médias comptant plus de 40 millions d’abonnés répartis dans 70 pays.

« L’acquisition de MultiChoice par Canal+ marque sa plus grande opération jamais réalisée et consolide sa position en tant qu’entreprise mondiale de médias et de divertissement », avait déclaré Maxime Saada, président du groupe Canal+, lors de l’officialisation du rachat.

Une visibilité mondiale pour la production africaine

La fusion des deux entités promet de transformer le paysage audiovisuel africain. Canal+, déjà leader dans 25 pays d’Afrique francophone, bénéficie désormais de la force de frappe de MultiChoice (via DStv, GOtv et Showmax) sur les marchés anglophones et lusophones.

Pour les lauréats des AMVCA 2026, sponsorisés cette année par Don Julio, cela signifie une exposition potentielle sans précédent. Les synergies attendues, dont les détails seront dévoilés par Canal+ au premier trimestre 2026, pourraient faire de cette cérémonie une véritable vitrine mondiale, diffusée sur l’ensemble des réseaux du nouveau mastodonte audiovisuel.

Les professionnels souhaitant participer à cette édition historique sont invités à se rendre sans tarder sur le portail africamagic.tv.