CAN 2025, Sénégal – Égypte : Mané vs Salah, le choc de Liverpool en demies

La Coupe d’Afrique des nations 2025 s’offre une affiche de prestige pour ses demi-finales. Le Sénégal et l’Égypte se retrouvent pour un duel au sommet qui dépasse largement le cadre continental. Au cœur de cette confrontation très attendue, deux icônes du football africain : Sadio Mané et Mohamed Salah. Anciens partenaires à Liverpool, les deux hommes seront cette fois adversaires, avec en ligne de mire une place en finale et l’honneur de guider leur nation vers le sacre.

C’est une demi-finale au parfum de revanche entre le Sénégal et l’Égypte. Ce Sénégal–Égypte n’est pas un match comme les autres. Les deux sélections se connaissent par cœur et se sont déjà croisées à plusieurs reprises lors des grandes compétitions africaines, notamment lors de finales et de barrages mémorables. Chaque confrontation a laissé des traces, nourrissant une rivalité sportive intense mais respectueuse.

Mané et Salah, de frères d’armes à rivaux

En 2025, le contexte est encore plus symbolique. Le Maroc, terre d’accueil de cette CAN, servira de décor à un choc entre deux puissances du continent, habituées aux grands rendez-vous et rompues à la pression des matches couperets. Pendant plusieurs saisons, Sadio Mané et Mohamed Salah ont formé l’un des duos offensifs les plus redoutables d’Europe sous le maillot de Liverpool. Ensemble, ils ont empilé les buts, remporté de grands titres et marqué l’histoire du club anglais par leur complémentarité et leur efficacité.

Mais le temps d’une demi-finale, cette complicité laisse place à une rivalité assumée. Chacun portera les espoirs de son pays, avec la responsabilité de faire basculer la rencontre. Mané, leader charismatique des Lions, incarne l’abnégation et l’expérience des grands moments. Salah, star incontestée des Pharaons, reste l’arme offensive numéro un d’une équipe égyptienne bâtie autour de son génie.

Le Sénégal, champion en quête de confirmation

Tenant du titre, le Sénégal avance avec l’étiquette de favori, mais sans arrogance. Les Lions ont démontré tout au long du tournoi une solidité collective impressionnante, mêlant discipline tactique, puissance physique et efficacité dans les zones clés. Leur qualification pour les demi-finales confirme une régularité rare sur la scène africaine.

Autour de Sadio Mané, le Sénégal s’appuie sur un groupe équilibré, capable de faire la différence aussi bien dans le jeu que dans la gestion des temps faibles. En atteste les dernières victoires acquises sur la Bénin et le Mali, dans le cadre de cette compétition continentale. Cette maturité pourrait peser lourd face à une Égypte parfois dépendante de l’inspiration de son capitaine.

L’Égypte, l’expérience des grands rendez-vous

Avec un palmarès record à la CAN, l’Égypte n’aborde jamais une demi-finale en outsider résigné. Les Pharaons savent comment survivre dans les tournois à élimination directe, quitte à privilégier la rigueur défensive et le pragmatisme. Mohamed Salah reste le détonateur principal, capable d’éclairer une rencontre sur une action. Mais l’Égypte version 2025 mise aussi sur son organisation, sa patience et sa capacité à faire déjouer des adversaires plus entreprenants.

Face au Sénégal, l’objectif sera de contenir l’intensité des Lions et exploiter la moindre faille. Au-delà de Mané et Salah, cette demi-finale s’annonce comme une véritable partie d’échecs entre deux sélections expérimentées. Le Sénégal cherchera à imposer son rythme et à presser haut, tandis que l’Égypte pourrait opter pour un bloc compact, prêt à frapper en transition.

L’Afrique retient son souffle

Mané contre Salah, Sénégal contre Égypte, anciens champions d’Afrique face aux rois historiques de la CAN : tous les ingrédients sont réunis pour une demi-finale de très haut niveau. C’est une page du football africain contemporain qui s’écrit, portée par deux joueurs qui ont brillé ensemble en club et qui s’affrontent désormais pour la suprématie continentale. Au coup d’envoi, les souvenirs de Liverpool s’effaceront. Il ne restera qu’un objectif : gagner, et se rapprocher un peu plus du trophée africain.