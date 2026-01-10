CAN 2025 : le Nigeria domine l’Algérie et rejoint le Maroc en demi-finale

Les Super Eagles ont pris le meilleur sur des Fennecs courageux ce samedi à Marrakech (2-0). Si l’Algérie a longtemps tenu tête au Nigeria en première période, la puissance offensive des hommes d’Éric Chelle a fini par faire la différence. Place désormais à un choc au sommet face au Maroc en demi-finale.

Le Grand Stade de Marrakech, acquis à la cause algérienne, espérait voir les Fennecs poursuivre leur aventure. Il n’en sera rien. Face à la meilleure attaque du tournoi, les hommes de Vladimir Petkovic ont livré une bataille acharnée avant de céder sous les coups de boutoir nigérians.

Une première période de résistance

Dès l’entame, le Nigeria a affiché ses intentions. Pressing haut, possession maîtrisée, occasions en cascade : les Super Eagles ont monopolisé le ballon et mis la défense algérienne sous pression constante. Mais les Fennecs ont fait le dos rond avec abnégation. Ramy Bensebaini s’est illustré par un sauvetage miraculeux sur sa ligne, tandis que Luca Zidane, sous les yeux de son père Zinedine présent en tribunes, a multiplié les interventions.

L’Algérie a même eu des raisons de protester lorsqu’une main dans la surface nigériane n’a pas été sanctionnée. À la pause, le score vierge récompensait la résistance des Fennecs et laissait le match ouvert.

Osimhen et Adams font la différence

Mais le verrou a sauté dès la reprise. Sur un centre parfait de Bruno Onyemaechi côté gauche, Victor Osimhen, meilleur homme du match, a surgi au second poteau pour placer une tête imparable (1-0, 47e). Dix minutes plus tard, Akor Adams a doublé la mise sur un contre éclair, profitant d’une offrande du Ballon d’Or 2023 pour éliminer Zidane et pousser le ballon au fond (2-0, 57e).

Malgré les changements opérés par Petkovic, l’Algérie a poussé mais n’a jamais trouvé les ressources pour inquiéter sérieusement Stanley Nwabali. Le Nigeria rejoint ainsi le dernier carré pour la 17e fois de son histoire, un record continental.

La demi-finale face au Maroc, pays hôte, s’annonce comme un véritable sommet du football africain. Deux nations en pleine confiance, deux styles de jeu aboutis : le choc promet d’être mémorable.