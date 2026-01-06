CAN 2025 : Boulbina, le héros inattendu, propulse l’Algérie en quarts de finale

Au terme d’un huitième de finale haletant, l’Algérie a décroché son ticket pour les quarts de finale de la CAN 2025 en battant la RDC (1-0 a.p.), ce mardi 6 janvier, au stade Prince Moulay El Hassan de Rabat. Le salut des Fennecs est venu d’Adil Boulbina, auteur d’un but somptueux à la 119e minute, un missile dans la lucarne d’un Mpasi impuissant.

Un duel tactique et fermé

Le choc entre l’Algérie et la République démocratique du Congo a d’abord été un bras de fer tactique. Prudentes, les deux sélections ont passé la première période à se neutraliser.

La RDC a joué dans un bloc bas compact, bien organisé, laissant très peu d’espaces. Côté algérien, Mohamed Amoura, isolé en pointe, s’est souvent retrouvé sans soutien ni profondeur, obligé de lutter seul face à une défense hermétique.

Peu après la pause, coup dur pour les Fennecs : Ismaël Bennacer, touché à l’ischio droit, a dû quitter la pelouse, remplacé par Abdelli. Une absence préjudiciable dans l’entrejeu, tant le joueur du Milan AC restait le métronome du collectif.

Zidane sauve les siens, la RDC pousse

Malgré son plan défensif, la RDC s’est procuré les meilleures occasions de la première période. Bakambu et Tuanzebe ont tour à tour fait trembler la défense algérienne, mais Luca Zidane, impeccable sous le regard attentif de son père présent en tribunes, a tenu la baraque. Une belle parade sur une frappe lointaine d’Edo Kayembe a notamment préservé le score nul à la mi-temps.

Avec les entrées de Kakuta et Mbuku, les Léopards ont tenté de dynamiser encore leur attaque. Mais en s’exposant davantage, ils ont ouvert des brèches exploitées par Amoura en contre, obligeant Mpasi à plusieurs interventions décisives. A la fin du temps réglementaire, direction les prolongations alors que le public algérien continue à soutenir son équipe malgé un match assez moyen.

Boulbina, le dénouement à la 119e minute

Alors que le spectre des tirs au but planait sur le stade, Vladimir Petković a tenté un dernier coup tactique. Entré à la 113e minute à la place de Chaïbi, Adil Boulbina, celui la même qui avait fait la tête pour n’avoir pas joué contre le Burkina a transformé le destin du match.

Servi par Ramiz Zerrouki, le jeune joueur d’Al-Duhail a éliminé son vis-à-vis avant de décocher une frappe du droit splendide dans la lucarne opposée. Un but aussi inattendu que libérateur, scellant la qualification de l’Algérie pour les quarts de finale.

Cap sur un choc face au Nigeria

La RDC peut quitter la compétition la tête haute après une prestation courageuse et disciplinée, tenue jusqu’aux ultimes secondes.

Pour les Fennecs, la route continue : ils affronteront le Nigeria, large vainqueur 4-0 du Mozambique hier, samedi 10 janvier à 17h00. Un duel qui s’annonce explosif entre deux des favoris de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025.