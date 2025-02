Serhou Guirassy, en tête des buteurs en Ligue des champions

Serhou Guirassy s’impose comme le meilleur buteur de la Ligue des champions 2024/25. Avec 10 réalisations, l’attaquant du Borussia Dortmund devance des références comme Robert Lewandowski et Erling Haaland. Son ascension fulgurante confirme son statut d’attaquant redoutable en Europe.

La Ligue des champions 2024/25 réserve son lot de surprises, et l’une des plus marquantes reste la performance exceptionnelle de Serhou Guirassy. L’attaquant du Borussia Dortmund domine le classement des buteurs, devançant des références comme Robert Lewandowski et Erling Haaland. Cette ascension fulgurante confirme son statut parmi les attaquants les plus redoutables d’Europe.

Un buteur qui affole l’Europe

Avec 10 buts marqués depuis le début de la compétition, Serhou Guirassy s’impose en tête du classement des buteurs. Un exploit d’autant plus remarquable qu’il ne dispute que sa deuxième campagne en Ligue des champions. Son efficacité et sa régularité font de lui une arme offensive redoutable pour le Borussia Dortmund.

Robert Lewandowski suit de près avec 9 buts, tandis qu’Erling Haaland et Raphinha totalisent 8 réalisations chacun. Derrière ce trio, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Harry Kane comptent 7 buts. La lutte pour le titre de meilleur buteur reste ouverte, mais Guirassy conserve une avance précieuse.

Un parcours impressionnant

Serhou Guirassy ne doit rien au hasard. Déjà brillant en Bundesliga avec Stuttgart la saison passée, où il a inscrit 28 buts en 28 matchs, il prouve désormais sa capacité à s’imposer sur la scène européenne. Pourtant, lorsqu’il évoluait à Amiens ou Rennes, il n’avait jamais dépassé les 10 buts en une saison de Ligue 1. Son évolution spectaculaire repose sur un travail acharné et une adaptation réussie aux exigences du haut niveau.

Malgré une baisse de régime en Bundesliga cette saison avec 9 buts en 19 matchs, il se montre irrésistible en Ligue des champions. Son ratio de 1,11 but par match illustre son efficacité exceptionnelle.

Un attaquant complet et décisif

Au-delà des chiffres, Serhou Guirassy impressionne par son intelligence de jeu et sa polyvalence. Il excelle aussi bien en profondeur que dans la surface, capable de marquer de la tête, sur penalty ou dans le jeu. Son large éventail technique lui permet de s’imposer face aux défenses les plus solides d’Europe.

Ses performances attirent les éloges. Son ancien entraîneur Nuri Sahin déclarait : « Il est l’un des meilleurs attaquants du moment. Je n’échangerais Serhou Guirassy contre aucun autre joueur. » Même avis du côté de Niko Kovac, actuel coach du Borussia Dortmund, qui le considère comme un attaquant « exceptionnel » capable de rivaliser avec les plus grands.