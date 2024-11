Le vote des journalistes africains au Ballon d’Or 2024 a surpris, couronnant Vinicius Junior comme le véritable champion du continent, malgré la victoire de Rodri.

Alors que le prestigieux Ballon d’Or France Football a officiellement été décerné à l’Espagnol Rodri, c’est bien le Brésilien Vinicius Junior qui a captivé le vote des journalistes africains, affirmant son statut de favori sur le continent. Retour sur cette reconnaissance singulière et les raisons de ce choix inattendu.

Un vote qui place Vinicius Junior au sommet

La révélation des votes des journalistes africains a fait sensation : avec 12 voix en sa faveur, Vinicius Junior a dépassé Rodri, pourtant sacré Ballon d’Or 2024 au niveau mondial. Cette distinction marque une consécration symbolique pour le Brésilien, très apprécié pour son talent et son impact dans le football international, notamment au Real Madrid.

Si l’Espagnol a finalement remporté le trophée, cette préférence africaine en faveur de Vinicius reflète un attachement particulier à un joueur qui brille par sa créativité et son style de jeu spectaculaire, incarnant les valeurs d’un football audacieux et flamboyant.

Le Brésil préféré à l’Espagne

La victoire de Rodri a suscité de vives réactions dans le monde du football, surtout en Espagne, où les fans du Real Madrid avaient largement soutenu Vinicius Junior. En Afrique, ce choix des journalistes pour le joueur brésilien révèle une certaine admiration pour le parcours de Vinicius, vu comme un modèle pour les jeunes générations, inspirant par son ascension fulgurante et ses performances constantes sur le terrain.

Le vote africain pour Vinicius Junior est également une déclaration contre les critères trop techniques qui ignorent parfois l’impact émotionnel et artistique du joueur. Son style unique, sa passion et sa persévérance ont su gagner les cœurs bien au-delà des performances chiffrées.

Le boycott de la Casa Blanca

Le Real Madrid a fait part de son mécontentement en boycottant la cérémonie du Ballon d’Or, jugeant la décision en faveur de Rodri comme une injustice à l’encontre de Vinicius Junior. Cette prise de position a trouvé un écho en Afrique, où de nombreux observateurs considèrent également que Vinicius aurait mérité la récompense.

Cette divergence entre les choix officiels et le soutien populaire souligne l’importance des critères d’évaluation dans le football moderne. Si le palmarès international se base souvent sur des statistiques rigoureuses, l’Afrique, elle, semble valoriser une approche plus sentimentale et instinctive du jeu.

Ademola Lookman, l’espoir africain

Au milieu de cette rivalité internationale, un autre joueur a su attirer l’attention des Africains : le Nigérian Ademola Lookman, classé 14e au Ballon d’Or global et premier joueur africain de la liste. Ce soutien massif témoigne de la fierté africaine pour ses talents locaux, tout en réaffirmant la popularité de figures internationales comme Vinicius Junior.