Deux nouveaux hélicoptères H145 renforcent la flotte de la Gendarmerie royale marocaine

Le Maroc continue de renforcer ses capacités opérationnelles aériennes avec l’arrivée de deux hélicoptères H145 supplémentaires. Ce nouvel apport technologique vise à optimiser les interventions sur l’ensemble du territoire, que ce soit pour des missions de sauvetage, de surveillance ou de transport. À travers ces acquisitions, le Royaume confirme sa volonté de disposer d’une flotte aérienne performante.

La gendarmerie marocaine vient de réceptionner deux nouveaux hélicoptères de type H145, qui viennent s’ajouter aux 11 appareils déjà en service au sein du groupe aérien du corps. Les nouveaux venus, immatriculés CN-BYC et CN-BYD, étaient auparavant exploités par une société suisse d’ambulances aériennes. Ils ont été convoyés vers le Maroc à travers la péninsule Ibérique, en passant par Reus, Alicante, Málaga et Tétouan, avec une escale technique à l’aéroport Alicante-Elche Miguel Hernández, avant d’arriver à la base de Salé.

Arborant déjà leur nouvelle livrée rouge et blanche, ces hélicoptères ont été repérés lors de leur transit par des observateurs locaux. Leur intégration dans la flotte nationale traduit une volonté constante des autorités marocaines de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité, en particulier dans les domaines de la surveillance, du secours et de la logistique.

Le H145 : un appareil polyvalent et performant

Le H145, fabriqué par Airbus Helicopters, est une évolution moderne du modèle EC145. Plus léger, plus puissant, et doté d’un rotor arrière caréné de type fenestron, il affiche une motorisation améliorée de 25%, offrant des performances accrues en altitude comme en température élevée. Cet hélicoptère de 4 tonnes est particulièrement adapté aux missions délicates et en terrains difficiles, grâce à ses capacités d’atterrissage sur des zones restreintes.

Sa cabine, aménagée selon les normes de la Rega (la Garde aérienne suisse de sauvetage), offre une grande modularité. Elle est conçue pour accueillir des équipements de soins intensifs, facilitant les interventions médicales d’urgence. En plus des évacuations sanitaires, le H145 peut être engagé pour des missions de surveillance, de transport de personnel, d’évacuation en cas de catastrophe naturelle, ou encore pour des opérations de recherche et de sauvetage (SAR).

Une montée en puissance des moyens de défense et de sécurité

L’acquisition de ces deux H145 entre dans le cadre des efforts de modernisation des équipements de sécurité et de défense du Royaume. Ces dernières années, le Maroc a procédé à plusieurs achats stratégiques pour renforcer ses capacités militaires dans les airs, sur terre comme en mer. Dans le domaine aérien, le pays a étoffé sa flotte de chasseurs F-16, en y intégrant des versions modernisées Block 70/72, dotées de radars AESA et de systèmes de guerre électronique de dernière génération.

Ces appareils, commandés auprès des États-Unis, viennent compléter les F-16 déjà en service et illustrent l’ambition du Maroc de se doter d’une force aérienne compétitive et technologiquement avancée. Côté défense anti-aérienne, le Maroc a également intégré plusieurs systèmes modernes, notamment des batteries de défense sol-air de courte, moyenne et longue portée. Ces dispositifs visent à assurer la souveraineté de l’espace aérien national et à sécuriser les zones sensibles.

Renforcement des moyens navals et terrestres

La marine royale n’est pas en reste. Elle a récemment accueilli plusieurs navires de surveillance côtière et de patrouille, dont des OPV (Offshore Patrol Vessel) modernes, destinés à la lutte contre la piraterie, le trafic maritime illégal, ainsi qu’à la sécurisation des eaux territoriales. Des projets sont en cours pour renforcer encore davantage la flotte navale à travers l’acquisition de frégates polyvalentes équipées de systèmes radar de dernière génération.

Sur le plan terrestre, les Forces armées royales ont procédé à des acquisitions importantes, notamment des véhicules blindés légers et des chars modernisés. De nouveaux systèmes de commandement, de communication et de surveillance ont été intégrés afin d’optimiser la coordination et l’efficacité des opérations au sol. Le Maroc a adopté une nouvelle politique qui vise à doter les différentes composantes des Forces armées royales et des corps de sécurité d’équipements modernes et efficaces.